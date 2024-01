escuchar

Tras pasar las fiestas en Rosario junto a su familia, el clan Messi - Roccuzzo regresó a Miami para comenzar con todo las actividades del 2024. Mientras Lionel Messi se sumó a la pretemporada del Inter Miami y ya disputó su primer partido, Antonela Roccuzzo también retomó su agenda y volvió a hacer publicaciones en las redes. Este sábado, compartió con sus seguidores el cómodo look total black que eligió para el fin de semana, pero todas las miradas se posaron en un peculiar detalle: su exclusivo vestidor.

El viernes, “La Pulga” volvió a calzarse la camiseta del Inter Miami para un amistoso como visitante. Aunque su equipo igualó 0-0 con El Salvador, el encuentro no solo marcó el regreso de Leo a las canchas, sino también el reencuentro con Luis Suárez, quien se sumó a las filas de “Las Garzas”. En esta oportunidad, Antonela Roccuzzo se quedó en Miami y lo alentó desde casa.

Si bien la rosarina no se pronunció sobre el partido, sí aprovechó para interactuar un poco con sus más de 39 millones de seguidores. Este sábado subió a sus stories de Instagram un video que grabó frente al espejo para mostrar su look de fin de semana. Se trató de un outfit deportivo total black que consistió en un top, unas calzas tiro alto y una campera. ¿Los detalles? Las medias largas, la gorra con visera, un bolso y unas zapatillas en blanco para cortar lo monocromático.

La rosarina es fanática de los outfits deportivos y si bien muchas veces los usa para entrenar, también son las prendas que elige para relajarse en casa. “Buen día”, escribió en la publicación, junto a un emoji de dos manos formando un corazón, y musicalizó la historia con “Antisocial”, la canción de Ed Sheeran - su cantante favorito - y Travis Scott.

El look de Anto Roccuzzo para disfrutar del fin de semana (Foto: Captura de video / Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero no fue solo su look lo que llamó la atención, sino también la locación que eligió para grabar el video. Normalmente, Antonela modela sus looks de Alo, la marca con la cual trabaja, en el living de su casa, en el gimnasio o en algún espacio al aire libre. En esta ocasión, en tanto, lo hizo en un espacio poco conocido. Según se pudo advertir, se trataría de su exclusivo y amplio vestidor personal.

La amplia sala está decorada en tonos neutros con varios estantes para guardar sus carteras de diseñador. Asimismo, tiene varios espacios con puertas para acomodar las prendas. En el centro del vestidor hay una mesada de mármol alta, ideal para apoyar cajas y separar outfits. ¿Lo más llamativo? Una lámpara colgante dorada, que resalta entre los muebles del ambiente.

La emoción de Antonela Roccuzzo luego de que Lionel Messi ganara el premio The Best

A comienzos de esta semana, Anto Roccuzzo también se hizo eco en las redes, pero por otro motivo. El lunes, se realizó en Londres, Inglaterra, la ceremonia de los premios The Best, los cuales son entregados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Lionel Messi se impuso en la categoría de Mejor Jugador, por sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé. Si bien el argentino no estuvo presente en la premiación, ni tampoco se pronunció en sus redes, su esposa sí decidió felicitarlo públicamente.

La emoción de Anto Roccuzzo luego de que Messi recibiera el premio The Best (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina compartió en sus stories de Instagram el posteo que realizó la cuenta oficial de FIFA World Cup para felicitar a Leo por su premio. En el mismo, escribieron: “Messi es coronado The Best”. Antonela no solo lo replicó en sus redes y etiquetó a su marido, sino que también agregó varios emojis que evidenciaban su emoción y orgullo. Todo parecería indicar que la familia celebró en Miami lo que ocurría en Londres.