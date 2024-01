escuchar

Antonela Roccuzzo es furor en las redes sociales tras compartir siempre imágenes de sus viajes, momentos familiares y sus trabajos como modelo e influencer. En su cuenta de Instagram, donde reúne 40 millones de seguidores, la botinera se hizo presente este jueves con un nuevo estilo que no pudo evitar robarse todas las miradas: un conjunto verde militar que está súper en tendencia.

La esposa del “10″ suele plasmar en su perfil parte de su día a día, además de los acuerdos que realiza con reconocidas marcas internacionales y convenios con los que se convierte en embajadora de prendas y accesorios. Además, algo que jamás deja de lado son sus rutinas de cuidado de la piel, cabello y cuerpo.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su conjunto verde militar: “Arrodíllense ante la primera dama”

Pero en esta ocasión, deslumbró con un nuevo look en las calles de Miami. Luciendo un conjunto de blazer y falda mini color verde militar dejó con la boca abierta a sus seguidores, quienes la elogiaron con cientos de comentarios de Instagram. Un detalle que no pasó desapercibido es que el look está combinado con unas botas negras de cuero caña alta dobladas y un body del mismo tono. Además, lo completó con unos lentes de sol oscuros y algunas joyas pequeñas, como aros y una pulsera.

El conjunto es de la marca Revolve, que tiene prendas de todos los estilos, pero en su mayoría elegantes, de la cual Antonela es embajadora, lo que indica que habitualmente realiza acciones y colaboraciones a cambio de un acuerdo comercial.

Antonela es socia embajadora de otras marcas de renombre como Tiffany & Co, Alo Yoga y DVB, que pertenece a su nueva amiga, Victoria Beckham. La esposa de Messi busca mantener un perfil de Instagram orgánico y cuidado, en el que comparte sus convenios con marcas como parte de su trabajo, pero sin desprenderse de su impronta personal.

También es una ferviente comunicadora de la importancia de cuidar la piel. En una reciente oportunidad, recomendó el sérum que utiliza para tener la piel siempre radiante. En la publicación mostró el producto en detalle y la manera en que lo aplica correctamente sobre su rostro.

“Les conté, hace unas semanas, que estaba usando Vitamin C Concentrate Serum en mi rutina diaria. Es un producto que sirve para conseguir más luminosidad en el rostro y una dosis extra de vitamina C. Además, reduce manchas solares, hidrata y es apto para todo tipo de pieles. Y es totalmente natural”, contó en su posteo.

Para mostrar las elecciones que hace habitualmente, la esposa del Campeón del Mundo se encarga de protagonizar algunas sesiones de fotos en la calle o en espacios armónicos, trasmitiendo un mensaje estético que genera impacto y profesionalismo. Pero eso no quita de lado que también se muestre como una mujer auténtica y este muy presente en sus stories de Instagram, donde comparte algunas selfies y tips personales.

Cabe destacar que en el último tiempo, Antonela Roccuzzo dejó en claro su pasión por el deporte, el entrenamiento y la vida saludable, lo que la llevó a mostrar también sus rutinas de ejercicio exigente, que sigue al pie de la letra para fortalecer su cuerpo. En ese marco, se la pudo ver en más de una oportunidad compartiendo gimnasio con Lionel Messi, demostrando que tienen el mismo fanatismo por estar en forma y convirtiéndose en una de las parejas fit del momento.