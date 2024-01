escuchar

En las últimas horas, Emilia Mernes quedó envuelta en una fuerte polémica en medio de una entrevista con Europapress, en el marco del comienzo de primera su gira musical por España como solista. Puntualmente, la artista de Entre Ríos fue cuestionada en redes sociales por su reacción ante las cámaras al ser consultada por la actualidad política de la Argentina.

Emilia Mernes hará su primera gira internacional en Europa como solista (Foto Instagram @emiliamernes)

El éxito es el gran aliado de Emilia Mernes, quien supo posicionarse como la artista nacional del momento y actualmente su música cruza las fronteras. Tanto es así que durante el mes de junio y julio hará presentaciones internacionales en Europa. Valencia, Barcelona, Madrid y Granada serán algunas de las localidades donde dará sus más esperados shows en España.

En este contexto, la intérprete de “No se ve” se encuentra en España en una visita promocional, motivo por el que realizó una serie de entrevistas para medios locales, en los que por supuesto habló de sus comienzos en la música, sus expectativas laborales y la preparación de su gira. Si bien sus declaraciones al respecto fueron de gran interés, se viralizó un particular momento en el que la artista mostró cierta incomodidad al ser consultada por la actualidad política argentina.

“Y un poco de la actualidad, justo hoy en España vimos que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina que en estos momentos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de (Javier) Milei. Entonces mi pregunta es si como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo esta situación?”, quiso saber la periodista sobre los cambios y recortes que impulsa el actual Gobierno.

Antes de terminar de escuchar la consulta, Emilia demostró su incomodidad: dejó de mirar a la periodista y lo hizo hacia detrás de cámara. “No vamos a hablar de política”, fueron las palabras de un hombre -presuntamente el manager de la cantante- que interrumpió la entrevista. Mientras tanto, la joven se llamó a silencio y se limitó a sonreír, al momento que la periodista señaló que lo entendía pero que debía preguntarlo.

Acto seguido, con cierta incomodidad, volvió a buscar complicidad en su equipo de trabajo y en ese entonces se escuchó nuevamente la voz externa que indicó que la entrevista había terminado.

Emilia Mernes buscó el apoyo de su equipo de trabajo ante la pregunta de la periodista (Captura video)

La polémica llegó a las redes sociales

La situación se viralizó rápidamente en las redes sociales y se volvió tendencia en X, donde los usuarios no perdieron la oportunidad de dar su opinión al respecto. Mientras que algunos se mostraron enojados, otros apoyaron a la artista al mencionar que la política no es parte de su carrera en los medios. Unos pocos la compararon con otros artistas que sí hablan de política y, la gran mayoría, cuestionó su falta de respuesta y la intervención de un tercero.

“¿Qué les jode si Emilia Mernes no quería opinar sobre el presidente; es cantante no política?; “No sé si me deprime más el nivel de desapego cultural que maneja la música que consumimos como país o que esperen una opinión política de Emilia Mernes” y “Me importa poco y nada lo que opina Emilia Mernes, pero me llama la atención como ni siquiera es ella la que dice que no habla de política e interfiere un tercero para decirlo. Literalmente le manejan la vida”, fueron algunos de los comentarios al respecto. Por el momento, la artista no hizo un descargo al respecto.

chicos nadie "le pide nada" a emilia mernes jajs pero no les parece rancio que una periodista internacional le pregunte algo de actualidad de su pais y ni siquiera pueda contestar ella? mira para el costado y espera que interceda la productora y tiene como 40 años — flora (@mmmifla) January 26, 2024

Que insoportables que están con Emilia Mernes "Y pero porque no dice lo que piensa?" PORQUE SI NO PIENSA COMO VOS LA CANCELAN Y LA INSULTAN POR TODOS LADOS SON LA COSA MAS INSOPORTABLE DEL MUNDO NADIE LOS QUIERE CHAU — Cosme Fulanito (@muylechon) January 26, 2024

ustedes le exigen a una artista como emilia mernes que se pronuncie en política cuando con los jugadores de fútbol no dicen ni mu y nadie les dice nada. acostúmbrense que la gente no siempre va a hablar de política y no siempre va a estar de acuerdo con lo que uno piensa — facutest (@facutest) January 26, 2024