Antonela Roccuzzo en Nueva York: salida con amigos, sushi especial y un oasis flotante

Antonela Roccuzzo es una de las figuras argentinas que combina con naturalidad su vida familiar con su interés por la moda, el cuidado personal y el entrenamiento. En sus redes sociales suele compartir parte de su rutina y también algunos de los viajes que realiza junto a Lionel Messi, sus hijos y amigos. Esta vez, mostró una escapada a Nueva York en la que disfrutó de distintos planes.

A través de una serie de imágenes, Roccuzzo dejó ver distintos momentos del viaje. En las postales aparece acompañada por amigos, durante una salida para comer sushi y mientras disfruta de las calles neoyorquinas.

Antonela Roccuzzo compartió distintas postales de la ciudad durante su estadía en Nueva York (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

También compartió algunos detalles más personales de la estadía, como una vista de la ciudad desde la ventana de su alojamiento y una imagen de oasis flotante que encontró durante el viaje.

Roccuzzo aprovechó unos días en Nueva York para compartir distintos planes con amigos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Las fotografías reflejan un recorrido distendido, alejado de los grandes eventos a los que suele asistir cuando viaja a la ciudad estadounidense. Entre paseos, encuentros y pequeños detalles de la estadía, Antonela mostró una faceta más relajada de su paso por Nueva York.

Antonela también compartió paisajes que le gustaron durante su viaje por la ciudad (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El look de Antonela Roccuzzo para recorrer Nueva York

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el conjunto que eligió para la salida. Fiel a un estilo que suele combinar prendas clásicas con otras más informales, Antonela llevó una musculosa negra como pieza superior y la combinó con un pantalón de corte sastrero a rayas, también en tonos oscuros.

Antonela Roccuzzo eligió una musculosa negra y un pantalón sastrero a rayas para una salida por Nueva York (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El pantalón aportó el componente más elegante al outfit, mientras que la musculosa le dio un aire más relajado y urbano. La combinación de ambas prendas generó un look sobrio, pero con presencia, pensado para recorrer la ciudad sin resignar el estilo.

Una escapada entre amigos

La empresaria compartió distintos momentos de su viaje junto a un grupo de amigos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Las imágenes compartidas por Roccuzzo muestran que el viaje tuvo un perfil más relajado. Entre comidas, paseos y encuentros, aprovechó su estadía para compartir tiempo con amigos y disfrutar de Nueva York.

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores y rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios destacaron las postales del viaje, pero también el look elegido por Roccuzzo, a quien elogiaron por su estilo y por la combinación de prendas que lució durante su estadía en Nueva York.