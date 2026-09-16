Antonela Roccuzzo mostró la intimidad de su paseo en yate: delfines, atardecer de ensueño y posiciones de yoga

A días del comienzo del otoño en el hemisferio norte, Antonela Roccuzzo decidió disfrutar con todo los últimos días del verano. A través de su cuenta de TikTok, red social a la que se unió en julio y donde ya acumula 24 millones de “Me gusta”, mostró la intimidad de su paseo en yate por el Atlántico que incluyó desde un chapuzón, el salto de los delfines y posiciones de yoga hasta un atardecer de ensueño.

“That Summer Feeling” (Esa sensación de verano), expresó Roccuzzo en su publicación, musicalizada con “Bonito, Bonito” de Thiago Navarro. En el video, que ya acumula un millón de reproducciones, se la pudo ver con los pies en el agua cristalina antes de subirse a su yate. Desde que llegaron a Miami, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro realizaron varios paseos en el mar, a veces solos y otras con amigos.

Los hijos de la rosarina aprovecharon para nadar en el mar (Foto: Captura / TikTok @antonelaroccuzzo)

En esta oportunidad, la influencer estuvo con sus hijos, puesto que se pudo ver a dos de ellos con sus antiparras y patas de rana nadando en el mar. Pero no estuvieron del todo solos porque a su alrededor nadaron los delfines y ella no dudó en capturar, desde la embarcación, el emocionante momento. Incluso se deleitó con la puesta del sol detrás de los altos edificios de Miami.

Anto Roccuzzo sorprendió al hacer una posición de yoga (Foto: Captura / TikTok @antonelaroccuzzo)

Por otro lado, también aprovechó para volver a evidenciar su destreza física. Vestida con un traje de baño fucsia de dos piezas, sorprendió a todos al hacer la posición de yoga llamada sirsasana, que consiste en apoyarse sobre la cabeza con ayuda de los brazos y mantener los pies en el aire.

Desde su yate, la familia disfrutó de la puesta del sol (Foto: Captura / TikTok @antonelaroccuzzo)

Así como en esta oportunidad la influencer mostró la intimidad de su paseo familiar en yate para aprovechar los últimos días de verano, días atrás decidió abrir las puertas de uno de los sectores más valiosos de su casa: su biblioteca. Como fanática de la literatura, especialmente de los géneros de romance y fantasía, sorprendió al evidenciar sus actuales lecturas y sus seguidores tomaron nota.

Actualmente está leyendo, en inglés, The Deal (Prohibido enamorarse, su nombre en español) de 2015. Este es el primero de los cinco libros de su saga Kiss Me de Elle Kennedy, en la cual está basada Off Campus, la exitosa serie de Prime Video protagonizada por Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Jalen Thomas Brooks y Joshua Heuston, que estrenó en mayo y que actualmente está filmando su segunda temporada en Vancouver, Canadá.

Antonela Roccuzzo mostró su selección de libros: The Deal de Elle Kennedy; Corazón roto de Colleen Hoover; El príncipe cruel de Holly Black y la Santa Biblia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Siguiendo la tendencia de historias de amor escritas por mujeres, entre los nuevos elegidos de la rosarina también están, en español, Corazón roto (Without Merit) de Colleen Hoover, la autora del bestseller Romper el círculo (It Ends with Us), y El príncipe cruel (The Cruel Prince), el primero de los libros de la trilogía de fantasía, Los habitantes del aire (The Folk of the Air), de la estadounidense Holly Black. Asimismo, volvió a mostrar su lectura de la Santa Biblia, la cual siempre mantiene cerca.