Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

Maxi Ghione quedó detenido en Santa Fe luego de que un hombre lo denunciara por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y presunta tenencia indebida de armas de fuego. La presentación, realizada el 20 de septiembre, derivó en un allanamiento en la vivienda del actor, donde se secuestraron armas y municiones. Pero, además de los detalles de la investigación, el caso abrió la pregunta de quién es el hombre que denunció al actor y qué contó sobre el encuentro.

Tarragona es oriundo de Rafaela y trabaja como escort @emiliano_tarra)

Se trata de Emiliano Ezequiel Tarragona, un hombre de 43 años, oriundo de Rafaela, Santa Fe, que trabaja como escort. Según contó en diálogo con LAM (América TV), conoció a Ghione a través de una página de escorts y ambos acordaron un encuentro en la vivienda del actor, ubicada en Lehmann, una localidad cercana a Rafaela. Terragona también contó públicamente que se encuentra en rehabilitación y que durante el encuentro hubo consumo de drogas.

Emiliano Terragona: quién es el hombre que denunció a Maxi Ghione y contó su versión en LAM

De acuerdo con la denuncia que fue difundida por la periodista Pilar Smith, Tarragona se presentó en la casa de Ghione durante la mañana del 20 de septiembre. En su declaración sostuvo que habían acordado inicialmente una hora de encuentro, pero que luego permaneció allí durante varias horas. “Concretamos el encuentro por el cual me pago una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, relató en la presentación, según el documento leído al aire.

Maxi Ghione fue detenido luego de un allanamiento en su vivienda de Lehmann, Santa Fe Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

El momento que, de acuerdo con su versión, modificó el curso de la situación ocurrió cuando Ghione habría sacado dos armas de fuego. “En un momento sacó dos armas de fuego, me dijo ‘mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”, sostuvo Terragona. A partir de entonces, aseguró que no pudo abandonar la vivienda por sus propios medios. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, agregó.

La palabra de Emiliano Tarragona en LAM

Emiliano Tarragona habló en LAM sobre la denuncia que realizó contra Maxi Ghione (Foto: Instagram (Foto: Instagram @emiliano_tarra)

Nueve días después del episodio denunciado, Tarragona habló públicamente con LAM y reconstruyó frente a las cámaras cómo había comenzado el encuentro. “Yo conocí a Maxi el domingo 20 de septiembre. Me contrató a través de una página de escorts, como a las seis de la mañana concretamos el encuentro. Yo soy de Rafaela, Santa Fe, y él está viviendo en Lehmann, que es un pueblito que está cerca de Rafaela”, explicó.

Según su relato, llegó al domicilio alrededor de las 8 de la mañana. “La idea de él es que era por una hora. Primero, pegamos buena onda y después me dice que me quede un rato más, que después arreglábamos. Hasta que pasó una hora más, dos horas más y estábamos consumiendo. No tengo miedo a decirlo porque estoy en rehabilitación”, reconoció.

La palabra de Emiliano Terragona en LAM tras la denuncia a Maxi Ghione

Tarragona también aseguró que comenzó a sentirse incómodo y que quería retirarse del lugar. “Pero ya había actitudes que no me estaban gustando. Me estaba poniendo incómodo y ya me quería ir. Mi amigo se había quedado cuidando mi casa y me empezó a escribir que si estaba bien, porque él se tenía que ir. Después él [Maxi Ghione] me empezó a decir que no agarrara el celular, que él me podía enseñar a manipular a mi amigo. Y yo le dije que no, porque tenía a mi mamá enferma”, agregó.

Según su declaración, el episodio continuó cuando quiso dirigirse a la cocina para buscar un vaso de agua. Allí, afirmó, Ghione habría vuelto a exhibir armas y le habría advertido: “Ojo si vas a hacer algo porque están cargadas”.

El denunciante relató su versión de lo ocurrido en la vivienda de Maxi Ghione (Foto: Instagram @emiliano_tarra)

El denunciante sostuvo además que el actor lo acusó de ser dealer y que le pidió que no contara lo ocurrido. “Él me dijo: ‘Tené cuidado, que nunca se te ocurra hablar de mí’. Todo esto porque tiene un hijo. ‘Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. No te metas conmigo porque vas a despertar a mis peores demonios’”, relató.

La denuncia también señala que, una vez que Tarragona logró regresar a su domicilio, le reclamó a Ghione el dinero correspondiente al encuentro, pero el actor se habría negado a pagarle y posteriormente lo habría amenazado.

Actualmente, la causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, y continúa bajo investigación.