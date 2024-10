Antonela Roccuzzo reveló que estudió para ser odontóloga, pero dejó la carrera en un momento cúlmine

Escuchar

Modelo, influencer, emprendedora y ahora también... tapa de revista. La carrera de Antonela Roccuzzo dio un giro de 180 grados tras mudarse con Lionel Messi y sus tres hijos a Miami hace un año y medio. Hoy la rosarina es toda una personalidad de las redes sociales, con más de 40 millones de seguidores en Instagram, y la embajadora de prestigiosas marcas de ropa, cosméticos y joyas.

Como si eso fuera poco, este mes Roccuzzo se animó a más e hizo su debut en la portada de una revista norteamericana. Además de posar como toda una profesional, sorprendió a muchos al dar una entrevista donde, entre otras cosas, reveló cosas poco conocidas de su vida, como el sueño que tenía de niña y algunas características de su personalidad.

Anto Roccuzzo posó para la portada de la revista Haute Living de Miami (Foto: Instagram @hauteliving)

Este martes se conoció públicamente que la influencer es la cara de la nueva edición de Haute Living, una reconocida revista de Miami. “Es un año de novedades para Antonela Roccuzzo: es su primer año oficial como residente de Miami con su familia, la primera vez que usa el collar de diamantes pavé Graduated Link de Tiffany & Co. y, lo más importante, su primera portada en una revista estadounidense”, anunció la revista en su feed de Instagram a modo de presentar el trabajo que realizó la argentina. “¡Es un gran honor tener a Antonela en su primera portada! ¡Un momento muy especial!”, aseguraron.

Efectivamente, Roccuzzo posó para la portada de la revista norteamericana como toda una profesional. Lució elegante con un vestido escote palabra de honor color negro que permitió que toda la atención se posara en los aros y en su collar de oro amarillo y diamantes de Tiffany & Co., la prestigiosa joyería con la que trabaja. Llevó el cabello suelto con mucho movimiento y un maquillaje glowy en tonos marrones con un leve brillo rosa en los labios. “Antonela Roccuzzo hace su debut”, reza la edición de octubre de la revista.

Además de posar para la cámara, la influencer también se animó a dar una entrevista para Haute Living, algo que nunca acostumbró hacer, puesto que siempre prefirió que todas las miradas se concentraran en Leo Messi. En esta nueva etapa de su vida se animó a hablar y entre otras cosas, reveló algunos datos suyos pocos conocidos, como la carrera que empezó a estudiar en Rosario, pero que después abandonó.

Roccuzzo reveló que de niña siempre quiso ser odontóloga. “Comencé a estudiar en Rosario, pero no me gradué por varias razones personales”, reveló en la entrevista. “Hoy me dedico a algo completamente distinto, pero lo que sí tengo claro es que uno siempre tiene que hacer lo que lo hace feliz y lo que lo llena”, afirmó.

Por otro lado, también se describió como “una persona muy familiar”, amante de la rutina y la organización y aseguró que es muy “puntual”: “Siempre trato de respetar el tiempo de los demás, lo cual valoro mucho”. Asimismo, hizo énfasis en su afición por los libros - algo que suele compartir con sus fanáticos - y aseguró que su favorito es Harry Potter.

Antonela Roccuzzo posó como diva de Hollywood para una revista y revolucionó las redes: “Reina”

Lo cierto es que este mes, la madre de Thiago, Mateo y Ciro también aparecerá en otra revista. La semana pasada, la edición brasilera de Harper’s Bazaar, reveló que Roccuzzo estará en la portada de su número de octubre. “Antonela derrocha estilo en looks poéticos. Con más de 40 millones de seguidores en Instagram, la influencer y empresaria es un huracán en las redes sociales y fue fotografiada en Miami, donde vive, para protagonizar la sesión Bazaar look de la nueva edición de la revista que pronto llegará a los kioscos”, indicaron.

Antonela Roccuzzo posó para la portada de la revista Harper’s Bazaar Brasil (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para la portada de la edición de este mes de la revista, la rosarina posó elegante para la cámara con un vestido escote corazón de Marc Jacobs. Lució el cabello recogido en un rodete y dos mechones sueltos sobre la frente y un maquillaje intenso en tonos marrones. “El nuevo clásico”, reza la tapa de la revista.

Los fanáticos se sorprendieron al ver a Roccuzzo en la imagen y no dudaron en felicitarla. “Qué guapa”; “Reina única”; “La mujer más hermosa”, comentaron sus seguidores, quienes esperan ansiosos por el lanzamiento.

LA NACION