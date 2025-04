La inesperada reacción de la hija de Emmanuel Horvilleur al escucharlo cantar uno de sus éxitos

El cantante y compositor argentino Emmanuel Horvilleur, quien fue parte del dúo Illya Kuryaki and The Valderramas, comparte constantemente en sus redes sociales parte de su vida profesional y también la intimidad de su vida personal. Es que el artista está en pareja desde 2013 con Evangelina Bourbon, con quien tuvo a su segunda hija, Marion. La pequeña es protagonista corriente de las historias y videos que sube su padre desde que nació y, en esta ocasión, su inesperada reacción se volvió viral.

En las últimas horas, el cantante grabó la inesperada respuesta de su hija cuando le cantó uno de sus hits. En esta oportunidad, Emmanuel comenzó a cantar una parte de la canción llamada “No como”, un tema de 2005 que pertenece al disco Rocanrolero que contiene algunos de sus más grandes éxitos, y parece que a Marion no le gustó nada.

"Una canción inédita para los 6 meses de Marion", escribió el artista (Video: Instagram @emmanuelhorvilleur)

Aunque la canción tenía un tono suave y tierno al ritmo de la guitarra, a la niña no le entusiasmó. En cuanto su papá empezó a cantarla, lo frenó con un firme: “¡No! No me gusta”. Él trató de seguir, aunque no tuvo éxito. Ella no estaba interesada en esa melodía y se lo hizo notar. Entonces, el compositor comenzó a cantar la popular canción infantil llamada “Estrellita”, pero nuevamente ofendió a su hija.

Rápidamente, Horvilleur fue corregido por Marion, quien le dijo: “Estrellita, ¿dónde estás?“. El divertido video, que publicó bajo la leyenda “Igual a las nuevas generaciones no les va ni en pedo”, terminó con Emmanuel tentado de risa por la reacción de la pequeña.

Cabe recordar que Emmanuel Horvilleur es también padre de André, fruto de la relación amorosa que mantuvo con Celeste Cid entre 2003 y 2006. El hijo de ambos nació en 2004 y este año cumple los 21 años de edad.

Aunque aquel vínculo sentimental se terminó hace varios años, tanto el músico como la actriz tienen una relación de respeto por la crianza del joven, hecho que demostraron en más de una oportunidad en redes sociales.

Celeste Cid con su hijo, fruto de la relación con Emmanuel Horvilleur (Foto: Instagram @mcelestia )

