El encuentro de María Becerra con tres jugadores de la selección argentina en España que revolucionó las redes

El viernes 11 de abril España fue sede de un encuentro entre una estrella argentina de la música y dos campeones del mundo. María Becerra se presentó en el festival Los 40 Primavera Pop 2025 en el Movistar Arena de Madrid. Interpretó varios de sus hits sobre el escenario y con un look especialmente elegido para la ocasión. Lució una camiseta del Atlético de Madrid, equipo en el que juegan varios argentinos, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes justamente estuvieron en el evento y posaron con la artista para las cámaras. Como no podía ser de otra manera, el encuentro de los compatriotas encantó a los fanáticos y no tardó en viralizarse.

El encuentro de "La nena de Argentina" con los jugadores de la selección argentina en Madrid (Foto: Instagram @mariabecerra)

El 11 de abril, “La nena de Argentina” se presentó en el Movistar Arena de Madrid junto a varios otros artistas como el italiano Damiano David y el español Dani Fernández. Durante su paso por la alfombra anaranjada estrenó su nuevo estilo de cabello: le dijo adiós al rubio y volvió a su castaño natural. Lo llevó peinado con la raya al medio, largo hasta los hombros y con unas leves ondas. Su outfit consistió en una remera musculosa blanca con un corpiño verde con el número 22 por encima, un pantalón de jean, una corbata amarilla a modo de cinturón, unos zapatos de tacón en color beige y un par de pulseras y aretes.

Si bien primero se sacó las fotos sola, después recibió a unos invitados especiales. Los dos campeones del mundo Julián Álvarez y Nahuel Molina, acompañados por Giuliano Simeone —que en marzo disputó la última fecha de Eliminatorias y además marcó su primer gol con la selección argentina— posaron con ella. También se sumaron a la foto Emilia Ferrero (pareja de Álvarez), Bárbara Occhiuzzi (novia de Molina) e Irene Ariza (pareja de Simeone).

La cantante se presentó en el festival Los40 Primavera Pop 2025 y lució la camiseta del equipo colchonero (Foto: Instagram @atleticodemadrid)

Becerra recibió un regalo especial de parte de los argentinos: una camiseta del Atlético de Madrid con su nombre y apellido y un “223″ en la espalda, un número que, según reveló la propia artista recientemente, está relacionado con “algo que se viene”.

Cuando le tocó subir al escenario a interpretar sus canciones, Becerra apareció vestida con la camiseta del equipo madrileño, unas bermudas de jean y unas botas altas con brillos. “¡Menuda sorpresa! Parece que María Becerra tiene un equipo de fútbol favorito", expresó la cuenta de Instagram de Los 40 España. La cantante nacida en Quilmes interpretó “Corazón vacío”, “Ojalá” y “La reina”. El público la acompañó y no dejó de bailar y cantar con ella.

A los hinchas del Atleti, en tanto, les encantó ver a la artista argentina con los colores de su equipo. “Ella siempre en el lado bueno”; “Buen gusto, sí, señor”; “La que sabe, sabe” y “Ella banca a los pibes de la scaloneta”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.

La cantante se encontró con Álvarez, Molina y Simeone y apareció en el escenario con una camiseta del Atlético de Madrid, el equipo en el que juegan en España (Foto: Instagram @los40spain)

En medio del evento también hubo tiempo para que los argentinos se pusieran al día. En uno de los sectores reservados del estadio, María Becerra se reunió con Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina, Bárbara Occhiuzzi, Giuliano Simeone, Irene Ariza y otros amigos para charlar y pasar un grato momento juntos. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de los fanáticos: la ausencia de Rodrigo De Paul, puesto que además de estar siempre cerca de sus compatriotas, no suele perderse estos eventos. Probablemente, no asistió al recital porque está enfocado en recuperarse para volver a la cancha tras una lesión muscular que sufrió recientemente.