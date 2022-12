Antonela Roccuzzo subió una foto vestida con los colores de la Argentina que revolucionó Instagram

escuchar

Aunque el Mundial de Qatar llegó a su fin el 18 de diciembre, luego de que la Argentina levantara la Copa del Mundo, después de 36 años, la fiebre mundialista no cesa. Pero no son solo los hinchas quienes no pueden dejar de cantar “Muchachos, ahora nos volimos a ilusionar...” sino también la propia familia Messi. Los recuerdos y referencias a lo que fue el sueño de todos los argentinos hecho realidad no paran de aparecer y tanto Lionel como Antonela Roccuzzo se ocuparon de alimentar la euforia de los fanáticos.

En los últimos días, Antonela fue la encargada de compartir con los fanáticos, a través de su cuenta de Instagram, varias postales con los mejores recuerdos de la estadía en Qatar, desde los festejos en la cancha, hasta las tardes de paseo y momentos en familia. Pero, recientemente, evidenció que no es nada sencillo soltar el Mundial, porque hasta subió una foto vestida con los colores favoritos de los argentinos

Antonela compartió una emotiva postal de sus hijos durante los festejos en el Estadio Lusail (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La madre de Thiago, Mateo y Ciro, posteó en su cuenta de Instagram su look deportivo - invernal, para entrenar durante los meses fríos de Europa. Si bien durante estos días pasa tiempo con su familia en su rosarino natal, es probable que próximamente los cinco partan de vuelta a Francia, ya que el 10 tiene compromisos que cumplir con el plantel del París Saint-Germain.

Pero, la reciente publicación que hizo la empresaria revolucionó Instagram. ¿El motivo? Lució un conjunto deportivo de dos piezas compuesto por unas calzas y un top celestes. Complementó el outfit con un abrigo “teddy”, en blanco y otro top en el mismo tono, y, como era de esperarse, sus seguidores enloquecieron al ver la bandera albiceleste en el look de la primera dama del fútbol.

Antonela lució un outfit deportivo con los colores de la Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero los colores no habrían sido elegidos al azar, porque ella misma comentó la foto con dos corazones, uno blanco y el otro celeste. De esta manera, volvió a dejar en evidencia no solo que aquello que sucedió en las últimas semanas en Medio Oriente, dejó una marca imborrable en la familia del capitán de la selección argentina y sino también que la “fiebre mundialista” está lejos de bajar.

Antonela Roccuzzo compartió una foto inédita de sus hijos con la Copa del mundo y un detalle captó toda la atención

Tras la vuelta al país y después de saludar a los hinchas desde arriba de un micro, los campeones del mundo regresaron con sus familias a sus respectivos hogares. Durante los últimos días, tanto ellos como sus parejas compartieron imágenes y videos con recuerdos especiales relacionados con el Mundial que no tardaron en dar vueltas en las redes sociales.

Antonela Roccuzzo fue una de ellas y recientemente subió un recuerdo inédito de los festejos en el Estadio Lusail tras el triunfo ante Francia. La foto era de Mateo y Ciro pegados a su papá: uno sentado entre las piernas y el otro colgado en la espalda. No obstante, todas las miradas se centraron en un detalle conmovedor: mientras el hijo del medio agarraba con firmeza la base de la Copa del Mundo, el más pequeño tenía las manos apoyadas en la parte superior.

El tierno recuerdo que compartió Antonela Instagram @antonelaroccuzzo

Los niños analizaron la pieza cuidadosamente, sintieron su peso y comprobaron de que estaba hecha. Los ojos de ambos estaban clavados en el trofeo, ese por el que su padre luchó durante toda su carrera. “Cuando los sueños se cumplen”, escribió Roccuzzo en el posteo y de esa manera resumió, en simples palabras, la esencia de una imagen que seguramente atesorarán por siempre.

LA NACION