Argentina no pudo, pero la emoción continúa: el agradecimiento de los famosos a Messi en redes
La Scaloneta lo dio todo y aunque no alcanzó para alzar nuevamente la Copa, las redes sociales se llenaron de demostraciones de afecto por el subcampeonato
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La Argentina no logró vencer a España y la Copa del Mundo quedó para los europeos, pero el subcampeonato no logró opacar la emoción de los argentinos y el agradecimiento a la Selección por haber llegado tan lejos. Los famosos no fueron la excepción y en las redes sociales -algunos desde el MetLife Stadium de Nueva York y otros desde sus casas en la Argentina- expresaron su emoción.
Desde Marta Fort y Pablo Giralt, que por su trabajo pudieron ver todos los partidos en vivo en los Estados Unidos, a Iván Ramírez que tantas veces se puso en la piel de Messi hasta Griselda Siciliani o Betiana Blum, desde sus hogares en Buenos Aires, usaron sus redes para referirse al resultado del octavo partido jugado por la Selección en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La mayoría de los mensajes coincidieron en el agradecimiento a todo el equipo y en especial a Lionel Messi, figura indiscutida y uno de los únicos tres jugadores de la historia que participó en seis mundiales (los otros son el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa que a pesar de haber estado, en dos campeonatos no sumó minutos de juego). Quien también se sumó a los agradecimientos fue Fabrizio, el hijo de Gilda, tan recordada en las últimas semanas por la reversión del tema “No me arrepiento de este amor”, realizada por Palmito.