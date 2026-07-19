Argentina no pudo, pero la emoción continúa: el agradecimiento de los famosos a Messi en redes

La Argentina no logró vencer a España y la Copa del Mundo quedó para los europeos, pero el subcampeonato no logró opacar la emoción de los argentinos y el agradecimiento a la Selección por haber llegado tan lejos. Los famosos no fueron la excepción y en las redes sociales -algunos desde el MetLife Stadium de Nueva York y otros desde sus casas en la Argentina- expresaron su emoción.

Desde Marta Fort y Pablo Giralt, que por su trabajo pudieron ver todos los partidos en vivo en los Estados Unidos, a Iván Ramírez que tantas veces se puso en la piel de Messi hasta Griselda Siciliani o Betiana Blum, desde sus hogares en Buenos Aires, usaron sus redes para referirse al resultado del octavo partido jugado por la Selección en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La mayoría de los mensajes coincidieron en el agradecimiento a todo el equipo y en especial a Lionel Messi, figura indiscutida y uno de los únicos tres jugadores de la historia que participó en seis mundiales (los otros son el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa que a pesar de haber estado, en dos campeonatos no sumó minutos de juego). Quien también se sumó a los agradecimientos fue Fabrizio, el hijo de Gilda, tan recordada en las últimas semanas por la reversión del tema “No me arrepiento de este amor”, realizada por Palmito.

Las hermosas palabras de Dalma Maradona a Messi Instagram

Dalma Maradona le agradeció a la Scaloneta Instagram

Marcelo Tineli y su eterno agradecimiento a Messi Instagram

Pampita desde Estados Unidos, agradeció a Messi Instagram

El agradecimiento de Fabrizio, hijo de Gilda, autora del tema "No me arrepiento de este amor", reversionado por Palmito para la Scaloneta Instagram

Karina "la Princesita" agradecida Instagram

Griselda Siciiani y su agradecimiento a Messi Instagram