María Becerra cantó el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra fue la encargada de cantar el himno nacional argentino en el partido final del Mundial de Fútbol 2026 entre la Argentina y España e interpretó una emocionante versión de la canción patria.

Durante los últimos días había circulado la versión de que Soledad Pastorutti, Lali Espósito y María Becerra conformaban la terna de posibles responsables para cantar el himno. Pero fue de a poco que la Nena de Argentina quedó como única candidata posible.

Frente a un estadio completo y a los millones de personas que están siguiendo la transmisión televisiva, previa a la ceremonia, la cantante hizo un reconocimiento del campo y prueba de sonido como si fuera una jugadora más del seleccionado. Ante las cámaras, reconoció la emoción que la atravesaba.

A las 15:44, fue el turno del himno de los Estados Unidos a cargo de la gran Jennifer Hudson. Luego, llegó la canción de la FIFA interpretada por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger rodeados de las banderas de todos los países participantes.

Más tarde hizo su aparición Tom Cruise en el centro de la cancha. “Este show pertenece a todo el mundo gracias al deporte. El fútbol es un lenguaje que no se habla con palabras; es algo que nos une y que nos hace recordar lo que tenemos en común”, señaló mientras los jugadores se preparaban para ingresar a la cancha.

A las 15:59 se entonó el himno español, que no tiene letra, interpretado por la banda Spanish Brass. Y a las 16 fue el turno de la nena de Quilmes vestida con la bandera argentina.

La previa al debut mundialista de Becerra

Va a cantar el himno: así fue la prueba de sonido de María Becerra

Días previos había corrido el rumor de que Lali Espósito, como en el Mundial de Qatar, iba a interpretar el himno, pero la cantante está de vacaciones en Europa. Y, por su parte, Soledad Pastorutti tiene que cantar este domingo en el Festival del Poncho, en Catamarca. Esto dejaba como única opción a Becerra, aunque su agenda no le permitía llegar al estadio de New Jersey con facilidad, ya que el sábado tenía un gran compromiso. Se encontraba en la Península Ibérica, dando recitales.

Pero hubo dos hechos que alentaron su presencia. Por un lado, el festival BigSound de Pontevedra informó a través de sus redes que debía modificar el horario del show de Becerra. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23. Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1.25. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”.

Por cuestiones ajenas a la organización del festival, el show de Maria Becerra de hoy en España, en el Bigsound Festival, fue adelantado de las 01:25h a las 23:00h (de las 20:25 a las 18:00, hora de Argentina). 👀 pic.twitter.com/6kSNPE5WuM — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 18, 2026

Por otro lado, un comentarista deportivo que se encontraba en el MetLife Stadium (denominado New York/New Jersey Stadium por la FIFA), durante la puesta a punto del sábado, escuchó que en el ensayo se anunciaba el Himno argentino y que quien lo interpretaría sería María Becerra.

De esta manera CONFIRMABAN en TV Pública que la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino mañana en la final de la Copa del Mundo será Maria Becerra. 🇦🇷 pic.twitter.com/Ch8msbQPbE — Comunidad Maria Becerra (@MBComunidad) July 18, 2026

Y finalmente fue la cantante de Quilmes quien dio por terminadas las especulaciones y lo confirmó en sus redes sociales.