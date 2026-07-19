Un show deslucido para dar el puntapié inicial a la final del Mundial

Con unos minutos de retraso y con el estadio a medio llenar, comenzó la ceremonia de cierre de la Copa del Mundo en el estadio Met Life en Nueva Jersey. Los primeros en presentarse en el centro del campo de juego fue un ensamble de percusionistas formado por músicos y bailarines locales: Brooklyn United, Fogo y NY Bucket Drummers. Vestidos de dorado y azul y con las siglas de FIFA cruzando sus torsos, los artistas fueron bajando del escenario en forma de pelota para recorrer la cancha que para ese momento ya estaba cubierta con imágenes de reconocibles monumentos neoyorquinos.

Speed, un acérrimo enemigo de la selección argentina CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, en uno de ellos, el Empire State, apareció el youtuber y cantante estadounidense IShowspeed, un personaje durante toda la copa que se dedicó a alentar a los contricantes de la selección argentina, para interpretar el tema “Champions” con claras dificultades para compaginar sus movimientos con la canción cuyo estribillo repetía una y otra vez “This is the World Cup” (esta es la Copa del Mundo), como para ubicar en tiempo y lugar a algún espectador distraído que pudiera confundir el evento con alguna final de fútbol americano. Una impresión que no ayudó a despejar el siguiente artista en el campo: Post Malone, que vestido como un cantante de música country interpretó su canción “Chrome Heartbreaker”.

Post Malone ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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