Ariel Rodríguez Palacios no usará el barbijo en la cocina: “Solo cuando esté con mis compañeros”

Ante el rebrote de coronavirus, los periodistas que salen al aire en distintos canales de televisión empezaron a usar barbijo ante cámara. Anteriormente, solo los cronistas que cubrían notas en exteriores usaban tapabocas, pero en la última semana distintos conductores los adoptaron.

En ese sentido, Ariel Rodríguez Palacios explicó cómo usará el tapabocas en su programa ¡Qué mañana!, que se trasmite por elnueve.

Ariel Rodríguez Palacios dice que no va a usar el barbijo en la mesa cuando esté con sus compañeros

El reconocido chef dijo que utilizará el barbijo solamente en la mesa cuando esté con sus compañeros. “Acá estamos respetando todas las normas. Vamos a estar con barbijo todo el tiempo en la mesa. Pero en la cocina no lo voy a usar porque voy a estar solo y hay distancia social. Vengo testeado y con anticuerpos. Pero en la mesa voy a estar protegido todo el tiempo”, manifestó.

En octubre del año pasado, el chef se había realizado un hisopado para determinar si tenía coronavirus y el resultado había dado positivo. Entonces, decidió comunicarlo personalmente a través de su cuenta de Instagram, en donde precisó su estado de salud.

“Les quería contar, así lo saben por mí, que ayer me sentí medio mal después del programa… Me hice el hisopado, me trataron muy bien y, bueno, dio positivo. Estoy bien, tranqui, hay que aislarse. Así que durante diez días, si va todo bien, no estaremos”, escribió el cocinero.

“Me quedaré con Mingo”, dijo, haciendo alusión a su perro, a quien sostenía entre sus brazos en el video que compartió con sus casi un millón de seguidores que el chef tiene en sus redes sociales.

LA NACION