Bienvenidos a bordo: un taxista que sacó el lingote dijo que no recibió el premio prometido

El taxista Cristian Cirigliano participó de Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka, en octubre último. El hombre de 48 años, vecino del barrio Villa Elvira de La Plata, denunció que tras sacar el lingote rojo no recibió el premio prometido. El participante asegura que tuvo que reclamar durante varios meses, y que en vez de una heladera le dieron un secador de pelo. La producción del ciclo le explicó a LA NACION que “cumplieron en tiempo y forma”.

En una entrevista con Infocielo, Cirigliano contó cómo vivió su participación: “En octubre fui al programa de Guido en pandemia para tratar de hacer plata porque hacíamos dos viajes por día, y saco el lingote el rojo; y me hacen ir a una oficina en la que firmo un contrato”. El taxista platense comentó que en marzo último lo llamaron para decirle que su premio estaba listo para retirar.

“Les pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital, que como está la situación de los taxistas es muy complicado”, continuó, y afirmó que no recibió respuesta por parte de la producción del ciclo de entretenimiento. Indignado porque habían pasado seis meses, fue en persona para recibir el electrodoméstico que había ganado.

Un taxista que sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka denunció estafa por el premio que recibió - Fuente: Infocielo

“Me alquilé la camioneta y me voy en marzo a buscar el premio. Cuando llego con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo”, relató. Y agregó: “En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera”. Cirigliano aseguró que le pidió explicaciones al hombre que le entregó el premio, y le reclamó que viajó desde La Plata hasta Capital Federal con un flete por un secador de pelo.

“Encima soy pelado, no me sirve de nada el secador de pelo. Como me iban a dar 30.000 pesos, con esa plata iba a pagar la cuota del nene del colegio que debía todo el año porque por la pandemia la tenía atrasada”, expresó.

Además del lingote rojo ganó una orden de compra para supermercados, que sí pudo recibir, pero igualmente manifestó quejas al respecto. “En marzo me dan a mí la orden de compra de 2000 pesos que había ganado en octubre. Calculá, con lo que compraba en marzo ya casi que yo le tengo que pagar a ellos para sacar un paquete de galletitas”, se quejó con ironía.

Enojado con la producción del ciclo, anticipó que no es el único “damnificado”: “Hay otros casos, hay un chico de Berisso con el que estuve hablando que todavía no cobró absolutamente nada y le deben 15 zapatillas, $20.000 y la orden de compra de supermercado”.

La respuesta de la producción de Bienvenidos a bordo

LA NACION se comunicó la producción del programa de Kaczka, y desde Kuarzo Entertainment aseguraron que todos los participantes que resultan ganadores reciben sus premios en los próximos 180 días hábiles: “El plazo del señor no estaba vencido, y ya se le pagó; además tenía varios problemas con sus cuentas bancarias bloqueadas y por eso al banco se le dificultó ejecutar la transferencia de dinero”.

“El lingote rojo que sacó no entrega heladeras, tal como salió a denunciar esta persona. Lo que entrega es un electrodoméstico, una orden de compras y 30.000 pesos. Todo esto fue entregado en tiempo y forma, acorde a lo firmado en el contrato antes de participar”, aclararon.

“Recibió todos los premios que ganó, y todo estuvo aclarado antes de jugar y ganar el premio. No estamos atrasados con los tiempos de los participantes en ningún caso, a pesar de las complicaciones logísticas de público conocimiento debido a la pandemia de coronavirus en todo el país”, insistieron. Y cerraron: “Si nos equivocáramos en algún caso, y algún plazo se venciera, pagaríamos el doble, porque es lo que corresponde”.

LA NACION