Arrepentida, Mica Tinelli mostró los tatuajes que se borrará: “Son polémicos”

Micaela Tinelli contó que se sometió a un tratamiento láser para borrarse varios tatuajes de su adolescencia, de los que ahora se arrepiente. En su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli reveló que a sus 15 años se hizo un hada, una estrella fugaz y una “espadita” que no la representan y le pidió a sus seguidores que la bancaran con sus épicas obras para no sentirse sola: “Explíquenme acá qué flasheé”.

“Abro debate y confesiones. ¡Momento de confesiones! Les mostré los dos tatuajes de la mano que me estoy sacando: uno es una palabra que me retoqué, que es ‘ahora’, y que me la voy a volver a hacer una vez que termine con las sesiones; me había quedado muy negro y no se entendía lo que decía. Después, una espadita que no me gustaba porque no va con mi estilo”, agregó.

La hija de Marcelo Tinelli adelantó que se sometió a un tratamiento láser para borrarse los tatuajes Instagram @MicaTinelli

“De la espalda me estoy sacando dos polémicos, que ahora voy a pasar a mostrarles y abro debate, quiero confesiones: quiero saber qué tatuajes tienen y qué tatuajes se sacarían. Porque yo estos dos espantosos que tengo en la espalda me los hice a los 15 años”, sostuvo.

Antes de develar la gran incógnita adelantó que los tatuajes eran de una época en la que todo el mundo se hacía lo mismo, estaban de moda y se los mostrabas a tu círculo íntimo: “Son de la época que se usaba tatuarse duendes, hadas, tribales. ¡Tengo un hada y una estrella fugaz! Que yo diseñé en ese momento y creía que había hecho ‘el diseño’. No entiendo qué tenía en la cabeza en ese momento”.

Mica Tinelli mostró los tatuajes que se hizo en su adolescencia: "No sé qué tenía en la cabeza"

“Me da mucha vergüenza. Explíquenme acá ¿Qué flasheé con esta estrella fugaz? Miren los colores que elegí. No se entiende la gama de azul celeste, blanco”, dijo mientras revelaba el tatuaje que solo muestra a su circulo íntimo.

El hada y la estrella fugaz están sobre su espalda, a la altura de los hombros: “El hada, después de su gran sesión, está como más borrada. Estoy preocupada por la estrella fugaz no sé cómo van a borrarse. Polémicos. Esta parte mía que yo no entiendo…”.

Por último agregó: “El hada vaya y pase, pero no sé qué flasheé con la estrella fugaz, porque me la imaginé, la diseñé, encima por los colores que elegí me creía grosa. No entiendo qué tenía en la cabeza en ese momento de mi vida”, sostuvo antes de pedir que sus seguidores le enviaran fotos de sus tatuajes bizarros.

Mica Tinelli mostró el procedimiento que se hizo para sacarse los tatuajes de su adolescencia

“Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. La pregunta más frecuente que me hacen es si duele... y un poco duele. Obviamente son varias sesiones, cada dos meses. Me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona. Duele un poco, pero vale la pena, por lo que vi de antes y después de un montón de casos es un tratamiento súper efectivo y les voy a ir mostrando todo”, adelantó la empresaria.

LA NACION