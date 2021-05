Karina Jelinek reveló que inició los trámites de adopción: “Quiero ser mama”

El miércoles por la noche, Karina Jelinek estuvo como invitada en el programa Los Mammones (América) y, en la entrevista realizada por Jey Mammon, expresó su deseo de convertirse en mamá.

Ante la pregunta del conductor sobre si tiene ganas de convertirse en madre, la modelo confesó: “Me encantaría”.

Karina Jelinek reveló que ya inició los trámites de adopción - Fuente: América

Mammon, además indagó sobre la versión que circuló en distintos medios que indicaban que la modelo planeaba subrogar un vientre en Estados Unidos pero Jelinek desmintió la información. “No hace falta ir a Miami para hacer esas cosas”, dijo.

Aunque todavía se encuentra sin pareja, Jelinek confirmó que pronto cumplirá el sueño de ser madre a los 40 años. “Tengo ganas de ser mamá y estoy en trámites y hasta no estar bien segura de cómo voy a hacer, no voy a dar más información. Quiero ser mamá. Seré una mamá soltera pero feliz”, manifestó.

El conductor le consultó a la modelo si la única posibilidad que había contemplado era la de la subrogación de vientre. Jelinek reconoció que en algún momento pensó en salir del país para poder convertirse en madre pero, que en este último tiempo, se inclinó hacia la adopción.

“Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar porque no saben dónde ir. Si fuese así, me gustaría tener un harén de niños en mi casa y que estén ahí felices y que no solo salgan de mi panza”, aseguró.

“Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Ana Rosenfeld [su abogada] dijo que en junio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté seguro no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal”, concluyó antes de cambiar el tema en la entrevista.

LA NACION