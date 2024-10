Ashley Judd abrió su corazón y habló sobre sus problemas de salud: “Viví ocho años miserables”

Escuchar

Ashley Judd compartió en sus redes sociales el derrotero por el que atravesó durante varios años. A propósito del Día de la Salud Mental, que se celebró el 9 de octubre, la actriz contó su propia experiencia en un extenso y sentido texto publicado en su cuenta de Instagram. “Los extrañé y quiero que sepan el motivo por el que estuve tan desconectada ”, escribió al iniciar su relato.

“Quizá recuerden que en mayo sufrí uno de los dolores de cabeza más épicos que me han afligido a lo largo de los años . En julio compartí con ustedes cómo era vivir con dolor crónico, un dolor que era tan agonizante e implacable que exigía toda mi atención y a veces me dejaba sin poder hacer nada más que acostarme y llorar”, comenzó explicando la protagonista de Frida.

Y continuó: “Ese fue solo uno de los muchos episodios en los que a mi cuerpo tuvo que convivir con el dolor, durante los cuales perseguí soluciones que siempre parecían inminentes, pero siempre fallaban. En los últimos días, de repente, comenzaron a aparecer nuevos episodios, a veces varios en un día, lo que me llevó a tener la esperanza de poder cerrar pronto el libro de esta fase de mi vida”.

“Lo que sucedió fue que descubrí, a través de una amistad cercana, que mis dolores de cabeza habían sido mal diagnosticados durante ocho años . Lo que significó que durante esos ocho miserables años me habían tratado, en algunas de nuestras mejores instituciones médicas, con medicamentos para un tipo de dolor de cabeza que no tengo”, explicó.

“¡Qué revelación asombrosa! Saber que había pasado por todo ese sufrimiento innecesariamente, porque todas las soluciones prescritas estaban condenadas al fracaso, ha sido profundamente frustrante. Pero ahora estoy siendo atendida por científicos especializados en dolores de cabeza con un enfoque mucho mejor. Desde el 14 de septiembre, mi cuerpo se ha sentido bien; el dolor persistente se ha aliviado. El dolor de cabeza es intermitente estos días. Mi esperanza se ha renovado ”, repasó la actriz.

E indicó: “Así que en este momento me siento como si tambaleara en un espacio alucinatorio. En transición. Tambaleándome en la incertidumbre. Si bien ha habido momentos en los que he tenido la sensación de que mi vida estaba implosionando, ha habido más calma y claridad que confusión, porque Dios me ha acercado a las personas que necesitaba. Las mujeres que me han apoyado durante tanto tiempo, incluidas mi tía y mi hermana, aquellas que conocen profundamente la sabiduría de las artes corporales, y mi pareja, fueron muy necesitados por mí en cada momento. A veces, todo lo que hacíamos era llorar. A veces, cantábamos una canción que merecía nuestra atención plena. A veces, nos abrazábamos y dormíamos. Ha sido un viaje profundamente interior, habitando día a día en la espiritualidad de la vulnerabilidad”.

“Y es un viaje que me ha llevado a una profunda comprensión de que esto ha sido más que solo dolores de cabeza. Creo que mi curación se trata de rechazar las verdades que ya no me sirven, declarando un ‘hasta aquí y no más allá' a ciertas cosas en mi vida. También se trata de sanar generacionalmente. Los pueblos indígenas enseñan que sanamos ‘hacia adelante y hacia atrás’. La epigenética está mostrando, casi a diario, al parecer, que nuestros ‘problemas están en los tejidos’ y es por eso que estoy saboreando la oportunidad de actualizar mis verdades”, aseguró.

En otro párrafo de su extenso texto, Judd afirmó: “Para cualquier persona que viva con un dolor crónico, que puede sentirse como una pérdida y no una ganancia, por favor, sepan que pedir ayuda mientras se apoyan y satisfacen sus propias necesidades es un acto de equilibrio delicado, con el que estoy muy familiarizada y todavía estoy aprendiendo a negociar . Pero también sé que funciona. Es por eso que estoy agradecida por el apoyo y el amor de esta comunidad, por mi círculo de cuidado y por todos los que me dan el espacio para transformarme desde la médula de mis huesos. No puedo saber qué viene después, pero tengo la profunda convicción de que mi vida es bendecida. Todos los días, regreso a mis valores de la vida: ciudadanía, fe, estar en la naturaleza, relaciones, aprendizaje y mucho más. Estos valores me ayudan a crear significado un día a la vez”.

LA NACION