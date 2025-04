Pablito Ruiz y el día en que Cristian Castro le arruinó un show: “Fue a propósito”

Pablito Ruiz desempolvó uno de los recuerdos más jugosos de su carrera al compartir detalles de una ocasión en que Cristian Castro le arruinó un show en México. Su colega aterrizó en helicóptero en medio de la presentación de su álbum Irresistible y el cantante argentino se vio obligado a interrumpir su actuación.

“¿Es verdad, Pablo Ruiz, que estabas relanzando tu carrera y en pleno concierto te interrumpió Cristian Castro aterrizando en helicóptero?”, preguntó Sebastián Wainraich al artista durante su participación en el programa La noche perfecta, de eltrece.

“¡Sí!”, respondió entre risas Ruiz, que también se mostró resignado. A continuación, dejó entrever cierto rencor y añadió: “Fue a propósito, ¡digan que no!”. La mesa se tentó con el comentario, pero el artista no tardó en ponerse serio para explicar lo ocurrido detrás de aquella situación.

Ruiz se encontraba en un momento clave de su carrera. Luego de un impasse obligado por una operación de adenoides, volvía a escena con un nuevo sonido y una imagen más madura, dispuesto a reconquistar a su público. “Había estado uno o dos años sin ir a México porque me había operado de la nariz, dejé de cantar un tiempo y volvía con todo con el disco Irresistible, que era mi relanzamiento después del cambio de voz, en un evento muy multitudinario”, relató primero.

El evento masivo formaba parte de un festival celebrado en un estadio de fútbol repleto y todo estaba saliendo bien, pero entonces, ocurrió lo impensado. “Estaba en pleno show, la gente vibrando en las gradas y yo estaba cantando mis canciones nuevas y, de repente: ¡helicóptero! En el medio del show, llega Cristian Castro en helicóptero ”, recordó Ruiz. “Obviamente, mi show quedó en segundo plano. Todo el mundo mirando al helicóptero”, agregó.

En el estudio, Bebe Sanzo lanzó sin vueltas: “Sin códigos”, en relación con la actitud que habría tenido en ese momento su colega, y Ruiz no dudó en asentir, dejando claro el sabor amargo de aquel episodio. “¿Tenés vínculo con él?”, preguntó Wainraich. “No, nunca más”, zanjó Ruiz.

Y profundizó: “Yo no lo conocía. Él lanzaba su carrera justo ese año, estaba con su disco No podrás, y después de eso pegó muy fuerte”, explicó el argentino, haciendo referencia al primer gran éxito del mexicano, que en poco tiempo lo catapultaría a la fama internacional.

A lo largo del programa, Ruiz también habló de su infancia, de sus inicios en la música y del día en que decidió cambiar su apellido. Desde chico, el artista nacido como Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, fue conocido como Pablito Ruiz, el niño de voz afinada y movimientos encantadores que, desde muy joven, supo conquistar a toda una generación de fans con canciones como “Oh mamá, ella me ha besado” o “Mi chica ideal”. Sin embargo, pocos sabían que Ruiz no era su apellido real.

“Antes yo era Pablito Coronel, ése era mi nombre real. Pero me lo cambié porque en el 87 hacía poco que salíamos de la dictadura y el apellido no era muy comercial”, explicó primero. Y agregó, entre risas: “Además, me hacían un chiste en la primaria: ‘Pablo, coronel’”. De esta forma, la por entonces joven estrella quiso dejar de lado cualquier posible vinculación de su apellido no solo con referencias a la jerarquía militar sino también con las burlas infantiles que padeció durante sus comienzos en la música.

A lo largo de los años, Pablo Ruiz se ha animado a hablar, además, sobre otras situaciones difíciles que le tocó atravesar en su juventud. Invitado hace unos años al programa PH: Podemos Hablar, recordó con dolor la manera en que fue juzgado por su sexualidad desde muy temprana edad. “Yo viví discriminación siendo muy pendejo, 12 o 13 años, no solo por la gente sino por el medio periodístico”, confesó. Ruiz señaló que por aquellos tiempos se hacían especulaciones públicas sobre su sexualidad, a pesar de ser un niño, y compartió cómo muchos programas de la época lo ridiculizaban, generando risas y aplausos del público a costa de su imagen. En particular, mencionó las imitaciones que hacían de él en la televisión, como la de Miguel del Sel en el trío humorístico Midachi, una caricatura burlesca y homofóbica que fue marca de una época en los medios. “Me cargaban en la televisión”, rememoró.

