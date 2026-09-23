Ashton Kutcher y Mila Kunis compraron una casa de campo de 2,4 hectáreas y consiguieron que sea autosustentable en cinco años

Ashton Kutcher y Mila Kunis finalizaron en 2020 un ambicioso proyecto residencial en Los Ángeles denominado KuKu Farms. La propiedad, que abarca seis acres —equivalentes a 2,4 hectáreas—, logró su autosuficiencia energética total cinco años después del inicio de las obras en 2015. El diseño del predio priorizó la sustentabilidad sobre los estándares de las mansiones tradicionales de Hollywood, mediante la integración de paneles solares fotovoltaicos capaces de abastecer la totalidad de la demanda eléctrica del complejo.

La pareja trabajó junto al arquitecto Howard Backen y la diseñadora de interiores Vicky Charles para concretar esta visión. Según Architectural Digest, el sistema fotovoltaico, oculto estratégicamente sobre el porche de la estructura principal, genera incluso un excedente de energía, aunque las normativas municipales actuales limitan el intercambio de este recurso con la red pública. El equipo de ingeniería encargado, California Energy Designs, confirmó que la propiedad funciona exclusivamente con energía renovable, lo cual elimina su dependencia de las fuentes de electricidad convencionales.

Ashton Kutcher y Mila Kunis decidieron mantener un estilo especial en la finca Architectural Digest

La estética del lugar remite a una antigua granja, donde los propietarios buscaron que el edificio pareciera una construcción preexistente durante décadas, aunque incluyeron todas las comodidades de una residencia moderna. “Queríamos un hogar, no una finca”, aseguró Mila Kunis en el artículo de Architectural Digest de 2021. Ashton Kutcher, por su parte, afirmó: “Queríamos que la casa pareciera un antiguo granero, algo que hubiera estado aquí durante décadas y que luego se convirtiera en una casa”.

El predio integra una vivienda principal, una casa destinada a huéspedes conectada a un granero para eventos y un pabellón para actividades al aire libre. La construcción utilizó materiales como madera de roble recuperada, hormigón visto y grandes paneles de vidrio corredizos. La diseñadora Vicky Charles explicó que el equipo pasó meses en la selección de texturas y colores para encontrar un lenguaje visual adecuado que armonizara lo rústico con lo contemporáneo. En el granero destinado al entretenimiento, la pareja instaló una lámpara de araña de cristal como un elemento irónico frente a la sencillez de los materiales naturales.

“Queríamos un hogar, no una finca”, aseguró la pareja sobre el proyecto en el campo Architectural Digest

El compromiso de los actores con la sustentabilidad trascendió la arquitectura, ya que durante la pandemia de COVID-19, la familia utilizó parte del terreno para cultivar maíz, lo cual transformó la propiedad en un espacio de producción agrícola activa. Howard Backen destacó la curiosidad de sus clientes en cada detalle del proceso: “Ashton y Mila son dos de las personas más inteligentes y curiosas con las que trabajamos. Hablamos de todo, desde las dimensiones de las vigas hasta los detalles del arriostramiento transversal”.

La planificación técnica enfrentó desafíos debido al uso de materiales que retienen calor. California Energy Designs diseñó sistemas mecánicos y de ventilación adaptados a los techos altos y ventanales de gran tamaño, los cuales aseguran la eficiencia del flujo de aire. La experiencia de Kutcher en el sector tecnológico influyó en la búsqueda de soluciones directas para optimizar el funcionamiento de la casa. “Un diseñador de software busca que la gente llegue a donde quiere con el menor número de clics. Howard busca que llegues a donde quieres con el menor número de obstáculos”, señaló Kutcher respecto al rol del arquitecto.