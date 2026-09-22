Llega a Netflix la serie que todos estaban esperando: fue anunciada en 2024, tendrá cuatro capítulos y narrará la historia de un ídolo caído en desgracia

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones y esta vez pondrá el foco en una de las figuras más reconocidas y polémicas de la historia del boxeo. Después de casi dos años de trabajo, llega a la plataforma TYSON, la una nueva docuserie dedicada a Mike Tyson, que repasará tanto su extraordinaria trayectoria sobre el ring como los momentos más complejos de su vida personal.

La producción llegará a Netflix el 13 de octubre de 2026 y estará dividida en cuatro episodios. El proyecto fue desarrollado por EverWonder Studio, DLP Media Group y Five All In The Fifth y cuenta con la dirección y producción de Floyd Russ.

La docuserie sobre Mike Tyson llegará a Netflix el 13 de octubre de 2026 (Foto: Netflix)

El anuncio de la serie se produjo en diciembre de 2024, pocas semanas después de que Tyson enfrentara a Jake Paul en el primer evento de boxeo transmitido en vivo por Netflix, realizado el 16 de noviembre de ese año.

De qué trata TYSON

La producción propone recorrer la vida del exboxeador desde sus primeros años en Brooklyn hasta su llegada a la cima de la categoría de peso pesado. Tyson se convirtió en 1986, con apenas 20 años, en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia.

El documental también abordará los episodios que marcaron el costado más conflictivo de su trayectoria: su paso por la cárcel, los problemas vinculados con las adicciones, las dificultades económicas, las controversias dentro y fuera del cuadrilátero y la pelea contra Evander Holyfield en la que le mordió la oreja.

La producción estará dividida en cuatro episodios y recorrerá distintas etapas de la vida del exboxeador (Foto: Netflix)

La historia estará narrada en gran medida desde la propia perspectiva de Tyson. Según la presentación de Netflix, el material incluirá imágenes inéditas y testimonios de familiares, amigos y personas que estuvieron cerca del deportista durante distintas etapas de su vida.

Qué muestra el tráiler

El adelanto comienza con una reflexión del propio Tyson sobre el contraste entre su infancia y la fama que alcanzó años después. “Viví como una rata en la calle toda mi vida, y de repente, soy la mayor mie... del mundo”, expresa el exboxeador.

La producción también abordará los problemas personales y las controversias que marcaron distintas etapas de su vida (Foto: Netflix)

Uno de los personajes que aparece en el tráiler es Cus D’Amato, el entrenador que tuvo un papel fundamental en sus primeros años como profesional. Ambos se conocieron cuando Tyson se encontraba internado en un centro penitenciario, después de que Bobby Stewart, un exboxeador que trabajaba allí, los pusiera en contacto.

Asimismo, el propio Tyson recuerda el vertiginoso ascenso que experimentó durante su juventud. “¿Te imaginas ser un desertor de la escuela secundaria, con 20 años, y ser el campeón del mundo?”, plantea.

El propio Tyson participa de la producción y recuerda algunos de los momentos que marcaron su trayectoria (Foto: Netflix)

Con testimonios personales, imágenes de archivo y material inédito, TYSON buscará reconstruir las distintas etapas de una carrera que trascendió ampliamente el ámbito deportivo.