Ed Sheeran plantó 14.000 árboles para convertir su propiedad en un refugio de biodiversidad

El reconocido músico británico Ed Sheeran, quien atraviesa un complicado momento laboral, emprendió una iniciativa de restauración ambiental a gran escala dentro de su propiedad en el condado de Suffolk. Desde 2016, el artista transformó un terreno anteriormente destinado al cultivo intensivo en un refugio biológico para diversas especies. La estrategia principal del proyecto consistió en la plantación de 14.000 árboles, una acción que el cantante vincula directamente con la compensación de la huella ecológica derivada de sus giras internacionales constantes.

Según sus declaraciones a BBC Radio London, el objetivo del músico supera el ámbito privado. “Estoy intentando comprar la mayor cantidad de terreno posible y plantar la mayor cantidad de árboles posible. Intento reintroducir la vida silvestre en la mayor parte del Reino Unido que pueda. Amo mi condado, la vida silvestre y el medio ambiente”, expresó en 2021.

El objetivo de Ed Sheeran es comprar la mayor cantidad de terreno y plantar la mayor cantidad de árboles posibles Splash News

La transformación del suelo agrícola, habitualmente sujeto a arado, permitió la creación de microhábitats diversos. Al suspender las labores de labranza y fomentar la cobertura vegetal alta, el artista generó condiciones óptimas para insectos, aves, tritones, salamandras y erizos. La finca, conocida popularmente como Sheeranville, incluye un estanque de gran tamaño que funciona como eje central del ecosistema local. El proyecto nació formalmente con un permiso municipal concedido hace ocho años, el cual prohibía inicialmente cualquier uso recreativo o recreación como piscina en la zona. Las autoridades locales impusieron estas restricciones para asegurar que la intervención humana no alterara los objetivos de conservación.

El camino hacia este refugio natural enfrentó diversos obstáculos legales y tensiones con los residentes de la zona. En 2017, la construcción de escalones y un embarcadero en el cuerpo de agua generó sospechas entre los vecinos sobre un posible uso recreativo prohibido. A pesar de los reclamos, las inspecciones oficiales realizadas en 2019 confirmaron que las obras no vulneraban las normativas medioambientales.

Los medios de Suffolk se encargaron de detallar cómo es el campo de Ed Sheeran SuffolkLive

El conflicto escaló nuevamente en 2024 tras la difusión de imágenes del músico mientras se arrojaba al agua, aunque para ese momento Ed Sheeran ya había logrado la revocación legal de las restricciones de nado. El artista defendió su labor frente a las críticas recurrentes que recibe por la incompatibilidad aparente entre su carrera musical y el activismo ecológico: “Siento que me atacarán cada vez que diga eso, ya que mi trabajo no es sostenible porque debo viajar a muchas ciudades, pero hago todo lo posible”, contó a BBC Radio London.

Su visión se alinea con las actuales tendencias de renaturalización impulsadas por diversas organizaciones del sector musical, como el Pacto Climático de la Música del Reino Unido, que busca la descarbonización de la industria. El cantante, padre de dos hijas, analiza cambios significativos en su vida laboral para priorizar el equilibrio familiar y su compromiso con el entorno. En sus declaraciones a diversos medios, mencionó su intención de reducir las grandes giras mundiales, como la gira Mathematics, para minimizar su impacto personal sobre el planeta y disfrutar de su hogar.

Ed Sheeran mostró parte de su campo en redes sociales

La propiedad en Suffolk, que cuenta además con elementos recreativos propios como un estudio y una casa en el árbol, representa para el artista un espacio donde la acción directa compensa el costo ambiental de la música en vivo. La biodiversidad observada en los últimos años confirma el éxito biológico del proyecto, el cual transita desde un campo de arado desnudo hasta convertirse en un ecosistema próspero, lo que consolida una postura personal que, pese a las polémicas vecinales y mediáticas, mantiene su curso hacia la restauración de tierras. La transición hacia un modelo de vida más consciente marca el presente del músico.