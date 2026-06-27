Así anunció Ángel de Brito la trágica muerte de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió a los 54 años luego de protagonizar un accidente ferroviario en un paso nivel de San Isidro. La noticia fue informada por Ángel de Brito al aire de LAM (América TV), quien dejó impactados a todos los televidentes, amigos y colegas del ambiente.

“Se confirmó una noticia que lamentablemente es trágica, dejó a todos shockeados y es la muerte de Ernestina Pais. Su auto fue arrollado por un tren en San Isidro. Realmente nos quedamos mudos todos cuando leímos la noticia”, comenzó por anunciar el conductor.

Ángel de Brito anunció en vivo la trágica muerte de Ernestina Pais

Tras leer el parte policial, agregó: “Conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías de la intersección de Sáenz Peña y Elcano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del tren de la costa. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto”.

“Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, aclaró.

El recuerdo de Ángel de Brito junto a Ernestina Pais

El periodista recordó la última vez vio personalmente a Ernestina y sus innumerables visitas al ciclo. “Nosotros la vimos en Bondi TV. Hizo una nota espectacular que después la repetimos acá en el programa donde habló de todo. Habló de su vida, de cómo estaba saliendo adelante de toda su lucha, que nosotros, la verdad, conocemos muy bien porque ha venido miles de veces. Yo la conozco hace muchísimos años, cuando trabajaba en la televisión pública. Una mina muy querida y yo particularmente la quiero mucho a ella y a su hermana, Federica”, rememoró conmocionado.

“Le mando un abrazo grande a su mamá, a su hijo, Benicio, que es chico. Ella estaba re contenta con su obra, El divorcio del año", repasó sobre su último trabajo, con el cual se iba a presentar este viernes por la noche en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Ernestina se encontraba muy feliz de haber vuelto a trabajar en teatro (Foto: Instagram @ernepais)

“Ernestina venía ya de una seguidilla de accidentes que ella intentaba disimular las últimas veces porque estaba muy marcada con este tema. A ella le preocupaba no poder trabajar con el estigma de accidentarse a cada rato. La última vez que habló, que se había negado a hacer el control de alcoholemia y se le llevaron el auto", brindó detalles de su anterior episodio, en el que había presentado ataques de pánico y tuvo que ser socorrida tanto por personal de salud como por la otra damnificada del accidente.

El video que mostraría la infracción que cometió Ernestina Pais

A medida que avanza la investigación sobre el siniestro que causó la muerte de Pais, salen a la luz más datos. Para aportar claridad sobre el tema, Ángel de Brito se comunicó con el periodista especializado en policiales, Mauro Z, quien brindó información sobre un video que mostraría el momento exacto en que Ernestina cruzó con la barrera baja el cruce ferroviario.

“Dos datos de última hora. El primero que me están aportando es que ya encontraron una cámara de seguridad municipal; que si la tengo, se las voy a facilitar donde se registra el paso del auto de Ernestina en rojo. Lo que indicaría que es con barrera baja”, precisó Mauro Z.

Mauro Z aportó más detalles de cómo se produjo el accidente de Ernestina Pais

“Lo que me indican es que desde los trenes no tienen la cámara, es decir, no tienen el incidente completo, pero sí la cámara municipal. Esto me parece importante para conocer la mecánica del hecho. Además, como toda muerte violenta, será sometida a una autopsia que se va a hacer esta misma noche en la morgue de San Fernando”, señaló.