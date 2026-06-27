De qué murió Ernestina Pais
La periodista y conductora falleció cuando el auto en el que viajaba fue arrollado por el Tren de la Costa en un cruce de barreras en San Isidro
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La conductora y periodista Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes luego de sufrir un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. La periodista conducía su Honda City cuando fue impactada por el Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano. Según informaron fuentes policiales, el paso a nivel se encontraba con la barrera baja, por lo que no le dio tiempo a la formación de frenar.
El impacto de la formación del Tren de la Costa fue del lado del conductor, y Pais fue la única que falleció en el siniestro. La difusión de la primera imagen generó impacto al observar cómo quedó el vehículo.
Dónde fue el accidente del Tren de la Costa
Ernestina Pais murió a los 54 años luego de ser arrollada por el Tren de la Costa tras cruzar el paso nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano en San Isidro con la barrera baja. Según informaron fuentes oficiales, el impacto de la formación fue contra el lado del conductor del Honda City, además de ser ella la única fallecida del accidente.
Este accidente ferroviario ocurrió luego de que Pais cruzara el paso nivel con la barrera baja, lo que provocó que el conductor de la formación no pudiera frenar a tiempo para evitar el impacto. Así, se constató en el momento la muerte de la única ocupante y se confirmó que se trataba de la reconocida periodista.
En el cruce, donde hay una curva muy pronunciada desde donde viene la formación, trabajan bomberos y peritos. La autopsia fue programada este mismo viernes con el fin de constatar cómo fue el fallecimiento de la periodista.
Quién fue Ernestina Pais
La periodista fue una figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, se destacó como la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC). Fue la única mujer en la conducción del ciclo, y anteriormente había formado del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg. Comenzó a colaborar con este último entre fines de los 90 y principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.
Durante los últimos años, Ernestina Pais sufrió diferentes accidentes de tránsito. El último fue en marzo, en el barrio de Vicente López. Pais se trasladaba en el mismo vehículo en el que tuvo el accidente de este viernes por avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle. En aquella ocasión, chocó contra un Alfa Romeo blanco, lo que causó abolladuras en ambos vehículos. En ese entonces se negó a realizar el test de alcoholemia.
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