Así es Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Milán

Ubicado en el histórico barrio de Brera, considerado el epicentro del estilo y la moda en la capital lombarda, se encuentra Coraje Milano. El restaurante fue fundado en 2022 por el futbolista Lautaro Martínez y la modelo Agustina Gandolfo, quienes buscaron innovar con una atractiva propuesta orientada a seducir el paladar de locales y turistas mediante una experiencia integral que conecta dos culturas. Con este proyecto, el capitán del Inter de Milán y delantero de la selección argentina consolidó su vínculo con la ciudad italiana junto a su pareja.

Así es Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

La iniciativa surgió del deseo de recrear la calidez del hogar en un espacio cosmopolita. Gandolfo, originaria de Mendoza y nutricionista de profesión, lideró el diseño y la gestión del establecimiento. Con el objetivo de idear un concepto que integrara el desayuno, el brunch y la cena, la modelo diseñó una ambientación de estética modernista donde destaca una chimenea como eje central del salón principal. Para la confección del menú, combinó sus conocimientos en nutrición con la mirada crítica del chef napolitano Domenico Paesano, logrando una carta equilibrada y gustosa para los comensales.

Lautaro Martínez, el promotor de este restaurante que soñó su esposa (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

La filosofía gastronómica del lugar combina la pasión argentina por la convivencia con los sabores tradicionales y las técnicas de la cocina mediterránea y napolitana. Dentro de las opciones culinarias resalta el plato estrella del restaurante, la tarta Vesuvio con centro de dulce de leche, así como un homenaje familiar traducido en tostadas con manteca y dulce de leche inspiradas en las recetas de la abuela de Gandolfo. A su vez, la oferta de bebidas incluye etiquetas de vinos provenientes de la bodega propia que la familia Gandolfo-Martínez inauguró durante 2026 en Luján de Cuyo, Mendoza.

El menú con sello argentino de Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez

En lo relativo a los costos de la propuesta, la plataforma especializada The Fork precisa que las empanadas servidas como entrada tienen un valor de 12 euros, mientras que el risotto coraje oscila entre los 26 y los 28 euros. De este modo, el cubierto o menú general por persona varía entre los 40 y los 70 euros. Actualmente, mientras Gandolfo supervisa el funcionamiento diario del local e interactúa con la gestión del negocio, el espacio se ha consolidado como un punto de encuentro en Brera para quienes buscan productos de calidad en un entorno elegante y distendido con sello argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.