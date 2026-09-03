El novio de Jennifer Aniston se sinceró sobre los problemas de salud que padece: “No hay por qué vivir como una víctima”

Jim Curtis, quien es pareja de la actriz Jennifer Aniston desde el año pasado, habló sobre los problemas de salud que padece a causa de una lesión en la médula espinal que sufrió durante su juventud.

El coach, que es también hipnoterapeuta, participó de una charla en Nueva York, donde presentó su nuevo libro, The Book of Possibility. Durante el evento, estuvo acompañado por la protagonista de Friends.

Curtis contó que el diagnóstico llegó después de una noche en la que debió acudir a una guardia por un fuerte dolor en el cuerpo. Según relató, permaneció unas 13 horas en el hospital y conoció el resultado de los estudios a través de una enfermera, antes de recibir una explicación detallada por parte de un médico. Acto seguido, recurrió a Internet para buscar información y dijo que se quedó paralizado por el miedo ante lo que podía significar su nueva situación de cara al futuro.

Jim Curtis padece cojera a causa de una lesión medular que sufrió en su juventud James Devaney - GC Images

Con el tiempo, el diagnóstico modificó su manera de entender las dificultades a las que debía enfrentarse. Sin embargo, Curtis explicó que atravesó un largo proceso hasta aceptar las consecuencias de aquella lesión, que le provocó un daño nervioso crónico y una parálisis parcial. A causa de ello, el novio de la actriz camina actualmente con la ayuda de un bastón.

Según el testimonio del hipnotizador, una de las claves para reponerse fue aceptar su nueva realidad. “No tenés por qué vivir como una víctima ni sumido en el sufrimiento”, sostuvo durante la charla.

El hombre de 50 años también planteó que las experiencias difíciles pueden transformarse en una fuente de fortaleza cuando se las enfrenta con las herramientas oportunas, aunque aclaró que ese cambio de perspectiva no ocurre de manera inmediata.

Curtis recordó, además, que durante años evitó hablar abiertamente de su situación de salud. En lugar de explicar lo que realmente le había ocurrido, decía que había sufrido un accidente en moto. Según contó, sentía vergüenza de tener una enfermedad o lesión que afectara su cuerpo y asociaba aquella explicación con una imagen que le resultaba más fácil de aceptar y comunicar.

“Autoaceptación y amor propio”

El novio de Aniston aseguró que pudo superar parte de esos sentimientos a través de un proceso de “autoaceptación y amor propio”, aunque reconoció, de todos modos, que se trató de un camino que le llevó años y que, visto hoy, considera que podría haber transitado más rápido.

Durante el encuentro, Curtis también respondió una pregunta vinculada con la búsqueda de los objetivos personales. Ante el planteo de qué le diría a alguien que se siente atrapado en una situación que no le aporte felicidad, explicó que no recomienda abandonar todo de manera impulsiva. “No soy partidario de ‘dejarlo todo a la primera’”, señaló y recordó que él mismo le llevó décadas llegar a determinadas conclusiones.

En ese sentido, destacó la necesidad de contemplar las obligaciones cotidianas antes de tomar decisiones relevantes. “Hay que pagar el alquiler, las facturas médicas, alimentar a los hijos, todas esas cosas”, afirmó. Sin embargo, alentó a no permitir que el miedo sea un impedimento para perseguir proyectos.

El terapeuta y autor atraviesa un gran presente personal junto a Jennifer Aniston. Días atrás, durante su paso por The Jamie Kern Lima Show, describió a la protagonista de Friends como una persona “muy sólida, abierta, cariñosa, amable y amorosa”.

El presente de la pareja también incluye la integración de Curtis al círculo más íntimo de Aniston, formado por amigos que la acompañan desde hace décadas. El coach destacó especialmente la manera en que fue recibido por el grupo. “Me siento increíblemente afortunado de formar parte de esta familia”, expresó. Jason Bateman, Amanda Anka, Courteney Cox y Lisa Kudrow son algunos de los nombres que forman parte de ese entorno cercano con el que la pareja comparte encuentros y vacaciones.