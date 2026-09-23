Así es la casa estilo “guarda bosques” de Matías Camisani en Maschwitz: madera, influencia de la India y amor por la música

Durante más de dos décadas, Matías Camisani y Dolores Barreiro formaron una de las parejas más reconocidas del mundo de la moda argentina. Juntos tuvieron cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. Sin embargo, en 2019 decidieron ponerle punto final a su relación y el músico comenzó a transitar una nueva etapa.

Uno de los grandes cambios estuvo relacionado con el lugar que eligió para vivir. Después de haber tenido una propiedad de grandes dimensiones, Camisani buscaba una casa más sencilla, rodeada de naturaleza y, sobre todo, compatible con una vida marcada por la música y sus frecuentes viajes.

Así llegó a Maschwitz, donde construyó una particular vivienda de madera que refleja buena parte de su personalidad y de la conexión que desarrolló con la India. “Ya había tenido una casa grande y buscaba algo más manejable. Quería un lugar que acompañara mis pasiones: la música y mis viajes. Tenía que poder cerrarla por meses sin problemas si me iba a la India con los contingentes con los que trabajo. Y quería que fuera de madera, ideal para la acústica”, contó en diálogo con la revista ¡Hola!.

Matías Camisani junto a sus hijos en su nuevo hogar

Para diseñarla, se inspiró en un proyecto que había pensado originalmente como un espacio dedicado exclusivamente a la música. “Mejoré el proyecto de un estudio que había empezado a gestar antes, en la casa de mis hijos. Convertí ese estudio en una casa”, explicó.

El resultado fue un hogar en el que cada objeto habla de alguna etapa de su vida. Las fotografías de sus cinco hijos conviven con guitarras, libros de música, viajes, gastronomía y fotografía, mientras que la influencia de Oriente aparece en diferentes rincones con estatuas e imágenes de Buda, Ganesha y ciudades antiguas.

A pura madera: Matías Camisani mezcló su pasión por la música y la arquitectura foto: Matías Salgado

A su vez, para Matías era sumamente importante tener un gran espacio verde no solo para poder desconectar y estar aislado durante la pandemia del coronavirus en el 2020, sino también para poder cultivar sus propios alimentos, practicar yoga y poder respirar aire puro a solo unos kilómetros de la ciudad.

La India, el destino que transformó la vida de Matías Camisani

La presencia de elementos de la cultura india en su casa no es casual. El exmodelo viaja habitualmente a ese país y, desde 2025, comenzó además a organizar experiencias grupales para acompañar a otras personas a recorrer diferentes ciudades.

Parte de ese vínculo con la India nació incluso durante los años en los que todavía estaba junto a Dolores Barreiro, cuando ambos viajaban por cuestiones relacionadas con la moda. Con el tiempo, esos recorridos adquirieron para él un significado diferente y se incorporaron a su nueva forma de vida.

Matías Camisani y sus viajes a la India

“En India, Ganesha tira buena onda, libera los obstáculos, es un buen auspicio para los emprendimientos. Y me trajo prosperidad”, sostuvo.

Actualmente, organiza dos tipos de viajes al país asiático Uno está orientado principalmente al turismo, mientras que el otro está destinado a grupos interesados en aprender Nat Yoga, una experiencia que desarrolla junto con la cantante Carolina Chrem y que recorre cuatro ciudades de la India.