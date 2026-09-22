Denisse Gonzáles de Gran Hermano confirmó qué enfermedad padece: “No se sabe la causa que la provocó”

Después de varias semanas de incertidumbre y dos largas internaciones, Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, decidió contar públicamente cuál es la enfermedad que le diagnosticaron. La joven había compartido en las redes sociales distintos momentos de su tratamiento, pero hasta ahora no había dado mayores precisiones sobre el cuadro que provocó una alarmante disminución de sus plaquetas.

Invitada a La Mañana con Moria (eltrece), la joven explicó que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). “Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. Mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que la provocó”, explicó.

Durante su internación, la joven estuvo acompañada de su novio, Bautista Mascia (Foto: Instagram @ denisse_belen_gonzalez)

La ex Gran Hermano contó que el trastorno produjo un descenso extremo en la cantidad de plaquetas de su sangre. Estas cumplen un papel fundamental en la coagulación y ayudan al organismo a detener los sangrados. Según relató, mientras los valores habituales se encuentran aproximadamente entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, ella llegó a registrar apenas 1000.

“Al mínimo contacto, o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar. Entonces yo corrí riesgo de tener una hemorragia interna”, recordó sobre uno de los momentos más delicados de su cuadro.

Denisse González realiza un tratamiento médico Capturas Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Durante los últimos meses, Denisse utilizó sus redes sociales para mostrar parte del proceso que atravesó y los efectos del tratamiento. Al observar algunas de aquellas imágenes durante el programa, no pudo evitar emocionarse. “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, reflexionó.

A pesar de la preocupación que generó su estado de salud, la joven llevó tranquilidad sobre su presente y aseguró: “Hoy por hoy estoy estable”. Por último, remarcó que, pese a que hoy esté atravesando esta enfermedad, espera poder continuar con sus