Así están hoy Dante y Helena, los nietos de Moria Casán que aparecen en la biopic de Netflix

El estreno de Moria, la serie de Netflix basada en la vida de la gran showwoman argentina, revivió el interés popular por cada hito de su vida; y, entre estos, se destacan Dante y Helena. Los nietos de “La One” no solo son representados en pantalla por otros actores, sino que ellos mismos forman parte directa del elenco de la biopic.

Helena Tuñón debutó en la serie biográfica de Moria Casán con una fuerte escena (Foto: Captura Netflix)

Helena Tuñón, de 17 años e hija de Sofía Gala y Diego Tuñón, dio un salto rotundo al interpretar a su propia abuela durante su etapa adolescente en los episodios seis y ocho. Aunque mantenía un perfil enfocado en la dirección cinematográfica, su parecido físico y fuerza actoral sorprendieron al público. Por su parte, Dante Della Paolera, de 11 años e hijo de Sofía con Julián Della Paolera, aparece como él mismo en el capítulo final, durante los preparativos del gran festejo de cumpleaños de la diva.

Los nietos de Moria Casán en la biopic de la diva

Ambos crecieron rodeados de arte y alejados de los flashes, pero la ficción dejó al descubierto una vocación natural que ya empieza a proyectarse a futuro. Sin embargo, esto no es algo nuevo. La soltura de Dante quedó a la vista en la reciente entrega de los Premios Martín Fierro 2026. “La One”, nominada por su ciclo La Mañana con Moria (eltrece), desfiló por la alfombra roja del Hotel Hilton de la mano de su nieto, quien lució un look de gala con anteojos de sol y fue presentado por su abuela como “el hombre que la acompañaba”.

Dante se motró contento de acompañar a su abuela en la ceremonia más importante de la televisión (Fuente: Telefe)

El estreno de la ficción de ocho episodios dirigida por Javier Van de Couter ocurrió el 14 de agosto, dos días antes del cumpleaños número 80 de la showwoman. En ella, Moria repasa más de 50 años de carrera, desde los inicios en los años 60 hasta su consagración como figura indiscutida del espectáculo nacional.

“Soy el Obelisco, con te*** pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional, el mismo día”, presenta la artista su historia para darle paso a los episodios.

El“noviazgo” entre Dante y la hija de María Fernanda Callejón

Entre las anécdotas que reflejan la soltura con la que el menor del clan vive su infancia, Moria Casán sorprendió al revelar en televisión un particular romance interfamiliar. Según contó la propia diva en su programa, el niño de 11 años entabló un tierno vínculo con Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón, a quien conoció en los pasillos del teatro durante un estreno de Sofía Gala.

El“noviazgo” entre Dante y la hija de María Fernanda Callejón

Fiel a su estilo, “La One” mandó al frente a los pequeños al aire. “Hay dos personitas que han cumplido un mes de novios hace dos días. Están noviando. Las iniciales son G y D”, lanzó ante la sorpresa de la propia Callejón. Lejos de ser un secreto, la conductora detalló que el vínculo ya incluyó pijamadas en ambas casas y que contó con la aprobación del propio Dante: “Me dice el otro día: ‘Hoy oficializamos con Giovanna y cumplimos el mes’. Me va a matar, pero me encanta este amor”.

Para cerrar, la conductora celebró la inocencia de la pareja al definir el cruce como “una noticia maravillosa, pura, hermosa en este tiempo de tanto cuerno, de tanta infidelidad, de tanto mamarracho”.