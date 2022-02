Así está hoy con 15 años Juan Cruz, el hijo de Marcela Tauro

Marcela Tauro se convirtió en mamá en 2006 cuando junto a José María Álvarez -su pareja en aquel entonces- tuvieron a Juan Cruz. El parto fue difícil e incluso se adelantó. Y es que su primogénito nació al séptimo mes en el Sanatorio Otamendi, cuando la periodista cursaba la semana 32 del embarazo. El pequeño llegó al mundo con un peso de 1.850 kilos y permaneció en neonatología, mientras que la panelista estuvo en terapia intensiva veinte días. Los médicos la diagnosticaron con Síndrome de HELLP, una complicación grave de presión arterial que la dejó sin la posibilidad de ser mamá otra vez. Desde entonces disfruta a full de su su único hijo, que hoy tiene 15 años.

“Esa afección en la que las enzimas hepáticas te van comiendo todo y tienen que sacar al bebé es como una preeclampsia. Me estudiaron y me dijeron que lo tenían que sacar. Fue fuerte, la pasé feo pero ahora me puedo reír porque gracias a Dios salió todo bien”, contó Marcela hace unos años. A raíz de esto, “Juanchi” tuvo que pasar también por neonatología donde estuvo internado 45 días antes de reunirse con su familia.

Marcela junto a Juan Cruz (Foto: Instagram/@_marcelatauro)

Por eso, cada cumpleaños de Juan Cruz ambos lo viven de manera especial. Ella en varias oportunidades se encargó de explicar que ese fue un momento bisagra de su vida y por eso esa fecha es un momento de celebración y unión con toda la familia.

Juan Cruz tiene 15 años, es hincha de River y posa en postales junto a su madre Instagram: @_marcelatauro

El pequeño ya no es un niño: tiene 15 años y el próximo 13 de julio cumplirá los 16. De su futuro todavía no se sabe mucho. Tiene su perfil de Instagram en privado donde apenas deja ver una foto de Diego Maradona y evidencia no tener ninguna publicación pero sí muchos seguidores: supera los tres mil. Es gracias a las fotos que comparte la periodista que se puede ver lo grande que está.

Fanático de River, Juan Cruz cumplió 15 años en 2021 Instagram: @_marcelatauro

Párrafo aparte está su futuro laboral. Quienes siguen los pasos de Tauro desde sus inicios en televisión se entusiasman con la posibilidad de que su hijo se convierta en heredero -tal como Flor Peña intenta hacer con su pequeño-. Sin embargo, para averiguarlo falta mucho y todo se reduce a meras especulaciones.

Juan Cruz es fanático de River (Foto: Instagram/@_marcelatauro)

Hincha fanático de River Plate -su cumpleaños fue temático de los colores del Millonario- mantiene una muy buena relación con su madre y cercana con su papá. Por otro lado están los hermanos. Y es que José María Álvarez tiene dos hijos de su matrimonio anterior. “Gracias a Dios se llevan bárbaro”, explicó Marcela en el aire de Intrusos (América TV) semanas atrás mientras en el estudio debatían sobre el vínculo de los hijos de Diego Maradona.

Hijo de José María Álvarez y Marcela Tauro, Juan Cruz nació a los siete meses de embarazo Instagram: @_marcelatauro

Hoy, la vida los encuentra en un gran momento. Marcela regresó al aire de América al programa que supo conducir Jorge Rial y hoy está en manos de Florencia De La V. La panelista volvió a su pasión por el espectáculo nacional y se la ve contenta en cámara mientras que su hijo, pandemia mediante, atraviesa su adolescencia acompañado por sus padres, hermanos, familiares y amigos.