Marcela Tauro recordó el difícil momento que atravesó con su hijo: “Vuelta a la vida”

La periodista Marcela Tauro utilizó sus redes sociales para enviarles un mensaje a todas aquellas madres cuyos hijos tuvieron que atravesar un momento complicado al nacer, tal como lo vivió el suyo, Juan Cruz, quien hoy ya es un adolescente.

El niño nació a los siete meses y tuvo que permanecer cuarenta y cinco días en neonatología. A su vez, la periodista estuvo veinte días en terapia intensiva, ya que fue diagnosticada con Síndrome de Hellp, por el que no pudo volver a quedar embarazada.

“A todos aquellos que hoy están peleando por su vida. Vamos, fuerza. Se puede. La vida vale la pena. A los que ya ganaron la batalla, festejen hoy. Vuelta a la vida”, expresó la periodista en el marco del Día Mundial del Bebé Prematuro.

En otra historia, afirmó: “Juan Cruz nació con 1.850 kg., a las 32 semanas. Hoy es un adolescente fuerte y saludable”.

El emotivo posteo de Marcela Tauro. Fuente: Instagram

Cinthia Fernández también dedicó unas emotivas palabras a sus hijas gemelas, Charis y Bella, y a Francesca Defederico, quienes también tuvieron dificultades para nacer. “Feliz día mundial del niño prematuro a mis tres prematuritas bellas, que hoy son unas bebotas. Quise escribir unas palabras de lo especial y difícil que es ser mamá de un prematuro en ese momento del nacimiento, pero hoy a la mañana una de nuestras productoras @candehilbert me pasó un texto que le escribió a su hijo hace tres años, y me pareció hermoso compartirlo con ustedes”, comenzó a escribir la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) en Instagram.

”Una no elige, ni decide. No es lo soñado ni lo esperado. Se sufre, mucho. Se llora a mares, escondida entre las máquinas, en el baño, en el hombro de su pareja, enfermera o desconocido. Porque los desconocidos son ahora rutina. Ser mamá de un bebé prematuro es aprender, todo el tiempo… Y con mi bebé aprendí que los hijos no llegan cuando uno lo planea, sino cuando se puede o cuando toca, hay veces no hay opción ni plan B”, reflexionó Cinthia a través del posteo.

“Aprendí a convivir con ruidos, sensores y alarmas de máquinas. Aprendí (casi) a controlar la culpa cada noche al dejarlo en el hospital. Aprendí a festejar el alta de otros bebés, aun cuando a nosotros nos faltaba mucho. Aprendí a fingir como una experta frente a los demás. Aprendí a vivir con el temor que suene el teléfono por las noches, a no dormir, a saltar de la cama bien temprano para ir a verlo. Y por sobre todo, aprendí el verdadero significado del amor, es increíble la fuerza con la que estos pequeños se aferran a la vida y luchan”, agregó y finalizó: “Hay cosas que ni los propios médicos pueden explicar y que los bebés prematuros son especialistas en desafiar. Ser mamá de un bebé prematuro es aprender a esperar para disfrutar de lo mejor que me dio la vida: mi hijo”.