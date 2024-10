La hipótesis de Marcela Tauro sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

Durante las últimas semanas, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán estuvieron en el ojo de la tormenta. Todo empezó cuando los rumores de que estaban en crisis (después de cinco años de relación, una hija en común y una familia ensamblada) se hicieron eco. Si bien en un principio el político los desestimó y la modelo se llamó al silencio, finalmente el fin de semana todo estalló: él confirmó la separación y ella desmintió las fechas y dejó en claro que no fue “hace un tiempo” sino que todo era mucho más reciente.

Si bien todo parecería indicar que el matrimonio llegó a su fin, puesto que ya resonó la palabra “divorcio”, hay alguien que puso en duda que la pareja se haya terminado de manera definitiva. Esta semana en Intrusos (América) Marcela Tauro hizo una reflexión sobre la situación y fue contundente respecto a la ruptura de la conductora y el funcionario público.

Roberto García Moritán y Pampita confirmaron que están separados (Foto: Instagram @robergmoritan)

“¿Estamos seguros de que esto no tiene vuelta atrás?”, cuestionó Tauro el lunes mientras en el piso debatían el final del matrimonio. “No es que sé, pero por ahí digo, a lo mejor, no sé... ¿No hay posibilidades de una vuelta? ¿Está cerrada esa puerta?”, expresó.

En este sentido, Florencia de la V intervino y comentó que desde el entorno del político “creían que no veían vuelta atrás”. Ante esto, la panelista sostuvo: “Yo a él lo noto como que no le importa nada. No lo veo compungido. De hecho, el otro día me encontré con uno de los cronistas y la verdad es que él anda pululando por acá para buscar notas. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo por acá?”.

La modelo y el político estuvieron cinco años juntos y tuvieron una hija en común, Ana (Foto: Instagram @robergmoritan)

“A mí me da la sensación de que quiere hablar y yo no lo veo como arrepentido o mal porque está sufriendo”, acusó Tauro. Asimismo, dijo que el domingo -un día después de haber confirmado la separación a través de un comunicado y de que Pampita expusiera los chats- García Moritán estuvo en un restaurante de Puerto Madero con Ana, la hija de tres años de la ahora expareja, y, según advirtió, llevaba su alianza de casamiento.

“A mí lo que me sorprende es que no lo veo como un tipo arrepentido”, comentó la panelista y su compañero Pampito acotó: “Se muestra espléndido”. “O por lo menos quiere mostrar eso y dar la sensación que él habría tomado la decisión. Pero a veces la gente te deja el WhatsApp o el mail abierto para que lo veas”, sentenció Marcela Tauro.

La reacción de Pampita cuando le preguntaron por la posibilidad de volver con Benjamín Vicuña

En medio de la separación de Ardohain y García Moritán empezaron a surgir las dudas de que esta ruptura podría significar, en algún momento, una segunda oportunidad para la modelo y Benjamín Vicuña. Ellos fueron pareja durante diez años y tuvieron cuatro hijos juntos. Si bien su separación fue bastante turbulenta -con presuntas infidelidades de parte de él en el medio- , con el correr de los años lograr forjar un vínculo de cordialidad y respeto mutuo.

Esta semana, la modelo viajó a Chile para cumplir con sus compromisos laborales y en el aeropuerto le preguntaron, justamente, por la posibilidad de reconciliarse con el actor. “No voy a contestar porque no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. No voy a responder por lo ridículo que es”, expresó la modelo en un fragmento de video que compartió LAM (América).

De todas maneras, la bailarina se mostró contenta de estar en el país en el que vivió tanto tiempo. “Un gusto volver a Chile, un lugar que amo. Muy contenta. Espero venir seguido si Dios quiere. Hay proyectos y sueños lindos”, sentenció Carolina.

