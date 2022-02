“Debe estar ocupado en otras cosas:” desde Corrientes, Juana Viale apuntó contra Alberto Fernández

“Yo soy una ciudadana, Alberto no sé qué es. Debe estar ocupado en otras cosas”, expresó molesta Juana Viale desde Corrientes, en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre). La nieta de Mirtha Legrand criticó la posición del Presidente en cuanto a la grave situación que atraviesa la provincia, cercada por los incendios. Una vez más, la actriz arremetió contra las autoridades al denunciar la falta de asistencia ante la crítica situación, que empezó a mediados de enero.

No es la primera vez que Juana Viale apunta contra el presidente Alberto Fernández por sus decisiones, pero en esta ocasión lo hizo desde Corrientes ya que decidió viajar para documentar la preocupante situación que, hasta el momento, dejó una destrucción de 789 mil hectáreas arrasadas por el fuego, con una destrucción de la flora y fauna local. Por ello, la actriz destacó que en medio de este panorama, el mandatario aún no se hizo presente en la provincia.

Juana Viale apuntó contra Alberto Fernández en Radio Mitre

Sin embargo, las críticas que efectúo no solo fueron para Fernández sino que también criticó el accionar del ministro de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié: “Es una persona que no sé si es idónea en el tema. Me imagino que ahora se está poniendo en tema de lo que está sucediendo. No hay que minimizar el ministerio”. En este sentido, aseguró que esto es moneda corriente en las decisiones políticas, ya que tanto durante esta gestión como en anteriores “no hay gente idónea a cargo de este tipo de situaciones” en las que se necesitan conocimientos específicos.

Semanas atrás, mediante Twitter, la actriz ya había cruzado al ministro, donde primero le solicitó que se haga cargo de la situación que atraviesa Corrientes, y luego le pidió la renuncia. Mientras tanto, el ministro le le enumeró los recursos que habían puesto en marcha en aquel entonces desde el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La actriz y el ministro se cruzaron en Twitter (Foto Twitter)

Fue luego de este cruce que Viale emprendió viaje hacia la provincia y desde allí relata mediante redes sociales cómo es el día a día en aquellas tierras arrasadas por el fuego, que recorre junto a los brigadistas.

Juana Viale muestra desde Corrientes los avances descontrolados del fuego

En cuanto al motivo que la llevó a estar presente en esta situación, aseguró que se trató de una rápida decisión al volver de sus vacaciones. “Amo el tema naturaleza y cuando estaba mirando los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, me las quise venir a ver por mis propios ojos”, le explicó a Feinmann en la entrevista.

En Instagram Juana Viale relata cómo son sus días en Corrientes (Foto Instagram @juanavialeoficial)

Por último, la nieta de Mirtha Legrand aseguró que la situación de los incendios descontrolados se debe a los efectos del cambio climático en combinación con la sequía que atraviesa dicha provincia, desde hace dos años, y la mano del hombre.