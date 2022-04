Así está hoy Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

El 22 de febrero de 2008, Jennifer Lopez y Marc Anthony se convirtieron en padres de los mellizos Emme Muñiz y Maximilian, después de cuatro años de matrimonio. En aquel entonces, la famosa pareja confirmó el nacimiento de sus dos hijos con gran alegría, pero también decidieron resguardar a los pequeños de la exposición mediática. No obstante, con los años, la adolescente se mostró muy cercana a su mamá, con quien comparte salidas de shopping y hasta escenario en más de una oportunidad.

Jennifer y Marc dieron el ‘sí, quiero’ en 2004 en una boda sorpresa en la que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos y que se celebró en la mansión que la intérprete de On the floor tiene en Beverly Hills. Sin embargo, desde el principio su relación no estuvo exenta de polémicas, ya que se casaron apenas unos días después de que el cantante puertorriqueño se divorciara de la ex Miss Universo, Dayanara Torres.

Cada tanto, JLo comparte recuerdos con sus dos hijos y revela el gran parecido que tiene Emme con ella Instagram @JLO

Cuatro años después, se convirtieron en papás de Emme y Maximilian y en 2011, tras siete años de matrimonio, anunciaron su separación. A partir de entonces, la Diva del Bronx se mostró muy cercana a su hija, y cada tanto publica una que otra foto en sus redes sociales, y hasta reveló los sobrenombres que le dio: “Lulu” y “Coconut [coco]”.

Una de las fotografías que revela lo grandes que están sus hijos Instagram @JLO

En 2020 JLo contó en Instagram que su hija se había hecho cargo de muchos detalles de su participación en el SuperBowl de aquel año. Además de estar atenta a los pormenores del show de su madre como figura principal del show que convoca a millones de espectadores en todo el mundo, se sumó al grupo de bailarinas jóvenes que estuvieron detrás de la arista durante todo el evento. Emme brilló en el espectáculo y demostró que heredó los dotes vocales de sus famosos papás, al cantar parte del elegida para el espectáculo.

Emme brilló en el escenario durante el Superbowl del 2020 Instagram @JLO

La adolescente que lleva los genes de ambos artistas, también tiene un gran parecido a su mamá, con quien aprovecha los días de relax en el colegio para pasear con ella por las calles de California. En las imágenes que elige la familia para compartir en sus redes sociales se puede ver que tiene un estilo particular a la hora de vestirse.

Marc Anthony le dedicó unas palabras a su hija tras su participación en el evento deportivo

La joven no solo se convirtió en una inspiración para las niñas de su edad, sino que, además, demuestra que ya tiene el mando de su guardarropas y total libertad para llevar sus looks. Es que, pese a tener una madre que es un ícono de la moda internacional y es adorada por diversas marcas, opta por vestirse con ropa completamente holgada y sin género. También muestra que las zapatillas y los borcegos son sus grandes aliados a la hora de combinar sus outfits favoritos.

Una de las imágenes que compartió su madre en la que manifiesta que los chicos aún se refugian en su regazo Instagram @JLO

En una de las últimas fotos que compartieron sus fanáticos en las redes sociales, se puede ver que Emme también practica béisbol, como una de las actividades extracurriculares del colegio al que asiste. Meses atrás,, la cantante y el actor Ben Affleck, con quien se comprometió recientemente, asistieron a uno de los entrenamientos para apoyarla en los proyectos de vida de la chica.

“¡Dios mío! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa tormenta de nieve surgieron dos pequeños cocos, perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor”, escribió JLo en una publicación que hizo en el 2021, en el cumpleaños de los mellizos.

Una de las imágenes con las que saludó a sus hijos Instagram @JLO

“Ha sido el viaje más mágico, lleno de aventuras y alegrías. Siento tantas emociones, es tan emotivo. Estoy muy orgullosa y feliz, que no puedo ni perder el tiempo en desconsuelos. Tengo a mis dos almas cariñosas, sensibles y especiales, que sé que cambiarán y reorganizarán su mundo de una manera única. Su mamá los ama más allá de todo y lo haré siempre y siempre”, agregó en la dedicatoria. Si bien, Emme y Maxi ya están grandes, la artista sostiene que pese a todo, “todavía buscan estar sobre su regazo”.