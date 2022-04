Cuáles son las tres canciones que eligieron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio para su casamiento

El casamiento entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se convirtió en una de las fiestas más esperadas del año y cuando faltan pocas horas para que los novios den el “sí”, el periodista brindó todos los detalles de la celebración que ocurrirá este sábado desde las 20 h. en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

“Para la novia ya está todo armado: tiene algo azul, algo nuevo y algo prestado”, confirmó Lanata este viernes a la mañana cuando le preguntaron si tenía todo listo para la boda, durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann por radio Mitre. Además, reveló cuáles serán las canciones que sonarán durante la ceremonia: los novios ingresarán a la capilla mientras suena “Nothing Else Matters” (Nada más importa), una balada de Metallica.

“No tengo idea de ninguna de las tradiciones de las fiestas de casamiento”, dijo el conductor cuando le preguntaron si la novia tiraría el ramo de flores u ofrecería sus ligas. Sin embargo, brindó con lujo de detalles como será la ceremonia previa a la celebración.

“Sí, va a haber arroz cuando salgamos. Y ya tenemos tres o cuatro canciones que elegimos entre los dos. En realidad la primera la eligió Elba, es un tema lento de Metallica”, dijo, y al no recordar su nombre, la producción del programa pasó la canción y pudo confirmarlo: se trata de Nada más importa, un hit de los años noventa que se convirtió en un clásico de la banda estadounidense de heavy metal.

“Después hay una versión de J. S. Bach de Pablo Casals en cello que es muy linda, y un tema de Ed Sheeran que se llama Photograph”, detalló el conductor de Lanata sin filtro y PPT, que volverá a la televisión el mes que viene.

Cuando sus compañeros de radio le preguntaron si habría discursos durante la ceremonia religiosa, Lanata dijo que, en realidad, el cura les pidió a ambos que escribieran sobre el otro un texto corto: “Me pidieron que escriba algo sobre ella y a ella algo sobre mi, no para leerlo textual; no sé qué escribió ella y yo no sé lo que dirá sobre mí”, contó, y agregó que los anillos “tienen escrito dentro amor sin miedo”.

“Ya conté que no hay noche de bodas ni luna de miel, la otra semana me voy a Miami a grabar, haré el programa desde allá. Capaz a fin de año nos vamos de vacaciones”, reiteró. Y dijo que “no está nervioso para nada”, pero sí la novia. “Yo odio las fiestas, me pone fóbico lo de las fiestas, pero voy a tratar de llegar temprano”, bromeó.

"Ella está nerviosa pero yo no", dijo Lanata sobre la boda con Elba Marcovecchio Foto: Matías Salgado

“Realmente no estoy nervioso, es linda la situación, el lugar es muy lindo. Lo único que hay al aire libre es el civil, es como en un lugar afuera con árboles. Y el menú es de Eat, que dicen que es muy bueno pero no tengo idea qué se va a comer”, aclaró.

“Yo creo que los invitados van a bailar, que hagan lo que quieran. Algunos se van a quedar en un hotel en las inmediaciones, así que van a llegar arrastrados. No es tan lejos de la Ciudad, estás a una hora en auto, pero si están en pedo mejor que se queden por allá”, señaló con su habitual acidez.

Vestido de smoking blanco, como contó el lunes, Lanata dijo que, si bien no vio el vestido de la novia, como corresponde con la tradición, sabe que el diseño “es muy lindo” y que se terminará sobre la hora.

“El vestido se lo hace Gino Bogani al cuerpo y se lo termina ahí, creo que nos vamos a estar casando y va a estar ahí con los alfileres, no lo vi, pero sé que es sin cola”, finalizó.

Todo listo para el casamiento entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

El casamiento de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Con el vestido de Bogani, sin carnaval carioca y mucho alcohol para celebrar, el casamiento entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se prevé como el gran acontecimiento en el mundo del espectáculo.

El amor entre ellos surgió después de que se encontraran por un tema laboral, tras haberse visto por primera vez tiempo atrás en una mediación, cuando la abogada representaba a Flor de la V. “Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta. Estoy absolutamente feliz”, dijo la novia.

“Hubo una cosa tensa al principio, pero después en un momento, de golpe todo se dio vuelta y estábamos como chanchos. Y de hecho conciliamos. El primer beso fue poco después”, contó Lanata esta mañana.

“Con Jorge desde el primer momento sentí seguridad. Con mis hijos se lleva bárbaro, ellos me critican a mí porque bailo y canto, para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos, es compinche”, dijo ella.