Anna Chiara del Boca dio una entrevista desde su casa y un detalle de la decoración se robó toda la atención

Anna Chiara del Boca continúa envuelta en la batalla legal contra su padre, Ricardo Biasotti, luego de haberlo denunciado un par de años atrás por abuso sexual. Con múltiples versiones de los hechos que surgieron con el paso del tiempo y un fallo de la corte a favor de la expareja de Andrea del Boca, la situación se complejizó aún más. Dentro de este contexto, la joven artista dialogó con Socios del espectáculo (eltrece) a través de una videollamada para dar detalles sobre como atraviesa esta etapa pero, en el medio de la entrevista, un detalle desvió la atención de los conductores.

Anna Chiara del Boca en diálogo con Socios del espectáculo

En el 2019, Anna Chiara denunció formalmente a Ricardo Biasotti por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo” y “corrupción de menores”, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 43. Cuatro años después y luego de que la lupa mediática se posara en todos los involucrados, el de 2 febrero de este mismo año, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz dictó la “falta de mérito” para el acusado.

La decisión de la magistrada fue tomada en base a los resultados del peritaje psicológico al que debió someterse del Boca. En el fallo de 175 hojas en donde se especificaron los detalles del mencionado estudio, se lee que “no se reúne convicción para agravar la situación procesal del único acusado, ni la certeza negativa que exige la adopción de un temperamento liberatorio”. Asimismo, aclara que “no se descubrieron indicadores de victimización sexual ni daño psíquico en la denunciante que sean de correlacionar con los hechos que dijo padecer”.

Anna Chiara del Boca continúa en la batalla legal contra Ricardo Biasotti, su papá

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, los representantes legales de Anna Chiara decidieron apelar. “Apelan los abogados de Anna Chiara porque si no lo hicieran estarían admitiendo que no hay nada en el expediente que pueda cambiar la resolución inicial. Ellos marcaron puntos de la pericia que la jueza Lans no había visto. Dicen que es posible que haya novedades pronto. Sin embargo, Marcelo Parrilli (representante legal de Biasotti) está convencido que la resolución seguramente va a ser confirmada por la cámara”, informaron durante Nosotros a la mañana (eltrece).

Al mismo tiempo, la joven continúa su lucha paralela para poder cambiarse el nombre oficialmente y dejar de llevar el apellido de su presunto abusador. Su mayor deseo es poder, legalmente, una del Boca. En medio de esta compleja debacle, se entrevistó con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Durante la charla, Anna Chiara habló maravillas sobre su mamá.

Anna Chiara del Boca se refirió al gran vinculo que tiene con su mamá, Andrea del Boca Instagram

“Yo siempre voy a hablar bien de mi madre. Yo veo las relaciones de mis amigos con sus padres y me doy cuenta cómo mi mama me ha permitido ser independiente en mi evolución. Siempre me dio mi espacio, fue mi mano, estuvo a la par y me permitió siempre sentir las cosas. Es magnífica como mujer y como madre”, expresó con la voz tomada por la emoción.

En un intento de evitar que la charla culminara en lágrimas, uno de los conductores la cuestionó por un detalle del fondo que captó su atención. La joven estaba conectada a través de una videollamada y se la podía ver sentada en la cocina, con una heladera detrás. La puerta de la misma estaba cubierta por fotos de diversos tamaños. Intrigado, le preguntó: “Este lugar en donde estás, ¿es donde vivís con tu abuela? ¿Es el lugar de tus abuelos? ¿Quiénes pueden verse en esas fotos?”.

Anna Chiara del Boca sorprendió con la particular decoración en su heladera eltrece

Ya con una sonrisa en el rostro, ella dijo: “Está mi abuelo, San Expedito, estoy yo, están mis primos, mis tíos. Estamos todos. Somos una familia muy tana, somos muy unidos”. Y destacó, divertida, como las cámaras lograron hacer zoom para que la audiencia pudiese ver la decoración con más claridad.