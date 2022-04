¡Lo hizo de nuevo!: Maru Botana besó un vidrio empañado y desató una ola de memes

La larga trayectoria de Maru Botana como el emblema de la pastelería argentina le dio un gran reconocimiento público, pero además en esta era del masivo uso de redes sociales la convirtió en una gran protagonista de memes. Todos los días, la cocinera comparte en Instagram cómo comienza su jornada y las actividades que realiza entre el trabajo y las tareas del hogar, y son estas capturas en los que sus seguidores no dudan en destacar. En esta ocasión realizó un “beso vidrial”, que rápidamente se volvió el blanco de risas y críticas.

En el interior de su hogar, Maru Botana grabó un extraño momento en la que se la puede ver frente a una ventana. Mientras una persona la filma y se escuchan risas de fondo, ella -sin dar explicaciones- besa al vidrio empañado. Luego de largos segundos en los que la boca toca el elemento trasparente, mira a cámara y sonríe.

La misma cocinera calificó el momento como “beso vidrial” y sus seguidores, desconcertados, no encontraron el motivo por el cual hizo esto.

Maru Botana besando un vidrio

Este particular video no tardó en llegar a Twitter, la cuna de los memes en la que cada acto fuera de lugar o que causa extrañeza es replicado en esta red. Rápidamente, la figura de la pastelera se convirtió en blanco de chistes. “La que empezó a pleno la mañana fue Maru Botana”; “Me saqué un 10 en comunicación, me siento Maru besando a mi propio reflejo”; “Por Dios no aguanto más que uno que me gusta no me invite a salir. Próximamente soy Maru” y “Yo también me beso en el vidrio cuando me veo linda”, fueron algunos de los comentarios de los twitteros que replicaron la imagen.

Los memes sobre Maru (Captura Twitter)

Los memes no faltaron (Captura Twitter)

Esta no es la primera vez que un accionar de Botana se convierte en el centro de críticas a través del humor. Durante sus vacaciones familiares en Mendoza, en mayo del 2021, festejó la presencia de nieve en el lugar y se grabó en el momento que chupó un bloque de hielo, mostrándose feliz por estar rodeada de naturaleza. Durante semanas, este episodio fue el blanco de las risas -y memes- debido a la forma que tenía el objeto que llevó a la boca.

Los comentarios sobre Maru (Captura Twitter)

En ese entonces, la repercusión fue tan masiva que Maru explicó que ella misma compartió esta filmación, porque le sorprendió el poder de la nieve y el frío, tratándose de días que disfrutó mucho. “De repente me llama el chico que maneja mis redes y me dice ‘está en todos lados tu video, lo bajé. Me agarró pánico’. ¡No entendía nada! Le pregunté por qué hizo eso si estaba buenísimo el video. Ahí me di cuenta. Después venían los chicos y me mostraban mensajes que decían ‘Maru te chupo todo el hielo’. Explotó en las redes. Hoy me levanté y lo volví a subir porque no había más heladito”, explicó en aquel entonces en Intrusos (América)