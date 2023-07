Así está hoy Jane Seymour, la actriz de Doctora Quinn, a 30 años del estreno de la serie

escuchar

El 1 de enero de 1993, salió a la luz el primer capítulo de Doctora Quinn. La producción se emitió a través de la cadena estadounidense CBS, hasta su último episodio, el 16 de mayo de 1998. Tras seis temporadas, se convirtió en una de las series más exitosas del momento. También consagró a la fama a Jane Seymour, la actriz que dio vida a la aclamada médica Michaela, quien se mudó desde Boston a Colorado Springs, una ciudad fronteriza de la post Guerra Civil. Tanto ella como su personaje desafiaron los estereotipos de género a lo largo de su trayectoria y, a su vez, la intérprete formó parte del movimiento #MeToo. Así está hoy la protagonista, a 30 años del inicio de la serie.

Michaela Quinn abandonó la ciudad de Boston para mudarse a Colorado Springs, tras el fallecimiento de su padre, y se enfrentó al desafío de una sociedad que no estaba del todo de acuerdo de contar con una doctora mujer. En tanto, se enamoró de Byron Sully (interpretado por Joe Lando), con quien formaría una familia junto a tres hijos adoptivos.

Doctora Quinn se estrenó por primera vez en 1993

La primera vez que Seymour debutó tras las cámaras fue en la televisión inglesa, pero dio el salto a la fama mundial con su papel en Vivir y dejar morir, la película de James Bond (interpretado por Roger Moore) de 1973. La actriz británica, que nació en Londres en 1951, obtuvo en el total de su carrera cinco nominaciones a los premios Emmy y se llevó el galardón por su interpretación en Onasis, el hombre más rico del mundo (1988), además de un Globo de Oro por East of eden (1988) y por su mítico papel en Doctora Quinn.

Así luce Jane Seymour a los 72 años Instagram: janeseymour

Jane Seymour interpretó a Michaela Quinn con 42 años. Hoy, con 72, la actriz continúa con el mismo amor por su profesión y transmitió que se siente segura de sí misma, al advertir que decidió no realizarse ninguna cirugía estética para modificar su aspecto físico: “Todos los días me siento tentada a hacerlo, pero luego miro a quienes lo hicieron y no los reconozco. Estoy siendo auténtica al ser yo misma y eso es muy importante”.

Formó parte del movimiento #MeToo

La última producción que interpretó Seymour fue la serie de comedia Harry Wild (2022), donde apareció como protagonista. La actriz decidió continuar su carrera por la gran pasión que siente, aunque estuvo a punto de dejarla en sus inicios, tras sufrir acoso por parte de un productor reconocido de la época, que le propuso un rol en una película y al que prefirió no identificar. Así, formó parte del movimiento #MeToo.

Jane Seymour participó en un papel en 2022 Instagram: janeseymour

“Fui a su casa, esperando que hubiera más gente, pero estaba solo. Me mostró la prueba de cámara que hizo y, luego, se sentó junto a mí y dijo: ‘Bueno, le dije a todos que sos perfecta para mi película y que no puedo esperar. Hice mi parte y ahora es el turno de que vos hagas la tuya. Ya sabés lo que tenés que hacer’”, contó la actriz, quien aseguró que le respondió: “No, no lo sé”.

Y siguió: “Entonces, puso la mano en mi muslo, muy arriba. Yo crucé las piernas y me moví por el sofá. No tuve más remedio que levantarme y decir: ‘Por favor, me pedís un taxi’”. La actriz relató las secuelas que le provocó ese episodio: “Engordé. Horneaba pan y me comía una barra cada mañana y, después, me ponía a coser. Decidí que ya no iba a hacer esto. No estaba preparada para hacer lo que tenía que hacer”.

LA NACION