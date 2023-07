El curioso look de Billie Eilish en la avant premiere de Barbie, inspirado en Ken

escuchar

Este domingo se llevó a cabo la avant premiere mundial de la película Barbie, con la protagonización de Margot Robbie y Ryan Gosling. El tan esperado largometraje que se estrenará el 20 de julio en todos los cines, celebró un evento estelar que reunió a todo el elenco y a los realizadores. Entre las sorpresas de la pink carpet, Billie Eilish se robó todos los flashes con un particular atuendo fiel a su estilo. Célebre y libre, la cantante se mimetizó con uno de los personajes.

Eilish tuvo el honor de grabar “What was I made for?”, canción que sonará en la película y es por ello que participó activamente de la celebración junto al resto de los famosos. Allí, la cantante californiana no solo plasmó su huella en una de las historias íconos de la niñez de miles de personas en todo el planeta, sino que formó parte del lanzamiento de un largometraje que cosechó gran expectativa por parte de la productora.

Billie Eilish y su look inspirado en Ken (Fuente: Instagram/@billieelish)

En esta ocasión, la cantante californiana asistió al meeting en Los Ángeles con una camisa rosa a rayas fucsia, una corbata del mismo color y un pantalón ancho negro, en sintonía con el look del personaje de Ken. Su estilo andrógino también se caracterizó por un sorpresivo detalle, un par de zapatillas con plataforma, anchas y acolchonadas, las cuales superaron el tamaño real de sus pies, por lo que captaron la atención de inmediato de los fotógrafos.

En tanto, eligió un par de medias rosas, las cuales dejó arrugadas en su tobillo. Como accesorios, portó un bolso baguette de charol, anillos con piedras incrustadas y un buzo de un tono más oscuro, el cual tiene una insignia del logotipo de Barbie en el pecho. En cuanto a su pelo, lo dejó suelto. Se presentó en la pink carpet con un peinado sencillo a diferencia de la estrella, Margot.

El look de Eilish causó sensación en la pink carpet de la avant premiere de Barbie (Fuente: Instagram/@billieelish)

Luego de la avant premiere, Eilish publicó un carrusel de imágenes en su cuenta oficial de Instagram, en la cual mostró su arribo al majestuoso auditorio Shrine en Barbieland. Tras el posteo, más de seis millones de seguidores de la cantante reaccionaron en la sección de comentarios a su look original. “Billie Barbie”; “Preciosa”; “Los zapatos le quedan bien”; “Sos perfecta”; “Billie hace tres años dijo que nunca usó rosa, lo odiaba y ahora le encanta”; “Te ves radiante”, fueron algunos de los mensajes en consideración a la artista.

Margot Robbie y Dua Lipa, las otras dos mujeres que brillaron en la pink carpet

Además de la intención depositada en Billie Eilish, los lentes de las cámaras capturaron el look de Margot Robbie debido a su protagonismo y a Dua Lipa, a quien se le encargó producir uno de los soundtracks de la película e interpretó a un personaje de la idílica Barbieland. Junto con la cantante californiana, las tres lucieron despampanante en la pink carpet.

Margot Robbie posó ante las cámaras con un look inspirado en la primera Barbie de 1960 (Photo by Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN - AFP

En primer lugar, Margot homenajeó a la muñeca Barbie del año 1960, la cual fue la primera en salir a la luz. Para la ocasión, eligió un vestido negro y distó del rosa. El diseño pertenece a la edición de Mattel “Solo in the spotlight” y su creadora fue Elsa Schiaparelli. El mismo es ajustado al cuerpo y tiene un aplique de tul con una rosa roja como detalle. Además, utilizó un par de stilettos, una gargantilla con piedras plateadas y un par de guantes largos de ópera.

Dua Lipa desfiló en el avant premier de Barbie con un vestido transparente (Photo by Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN - AFP

En tanto, Dua Lipa, una de las artistas más esperadas de la jornada, causó furor con un vestido plateado, brillante y transparente. Asimismo, portó un collar en el mismo tono y un par de colgantes en juego con su estilo, al igual que el color de los zapatos y su diseño.

