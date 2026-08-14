Así está hoy Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat, que buscó su propio camino lejos de los medios

Aunque pensó en seguir los pasos de su padre y comenzó sus estudios de la carrera de Comunicación, rápidamente Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat, entendió que ese no era su camino. En esa búsqueda se inscribió en Relaciones Internacionales, pero la tercera fue la vencida: se enamoró de la Licenciatura en Humanidades y se recibió en diciembre de 2023. Hoy, a los 25 años, vive sus días rodeada de arte y literatura: se dedica a la fotografía y tiene su propia editorial independiente.

Sofía es la hija mayor de Carolina Prat y Guillermo Andino (Foto: Instagram @caro_prat)

Después de años de mucho esfuerzo, de largas noches sin dormir y miles de páginas leídas, el 12 de diciembre de 2023, Sofía Andino se recibió de licenciada en Humanidades. “Sin más palabras. Solo guardar en el alma tanta emoción de felicidad. En cada momento vivido venían a mí verla todas esas largas noches estudiando. Delineando con todo esfuerzo este logro. Escribiendo con toda responsabilidad su presente”, escribió Carolina Prat en sus redes sociales en aquel momento. “Admiración, felicidad y tremendo orgullo siento por mi primer pollito recibido. No fue huevada (no le tiramos nada que fuera alimento) y así creamos en ella un hermoso cuadro abstracto. Mi bebita, compañera total de mamá, hoy recibida. ¡Felicitaciones, Sofita!”, finalizó.

La hija de Guillermo Andino y Carolina Prat se recibió de licenciada en Humanidades

Nacida el 4 de noviembre de 2000, Sofía es la hija mayor del conductor y la exmodelo, que llevan 26 años de casados. Tiene dos hermanos menores, Victoria, de 19 años, y Ramón —apodado cariñosamente “Monchi”—, de 11 años.

Más allá de la popularidad de su familia, decidió mantener la misma privacidad que siempre incentivaron sus padres. Actualmente, su cuenta de Instagram es privada, pero tiene un perfil adicional en el que comparte su obra detrás de la cámara de foto, su “archivo digital”, como eligió nombrarlo. Si bien los paisajes, sus amigas y su hermano suelen captar siempre su atención, también captura eventos y shows musicales.

Sofía junto a su madre, Carolina Prat (Foto: Instagram @caro_prat)

“Vivo el arte como un espacio para investigar el cruce entre los modos perceptivos humanos, mediante la materia, las ideas, las emociones y las intuiciones. Toda obra es una especie de criatura viva que despliega nuestra visión interna hacia afuera y, por ende, toda creación es un fragmento del imaginario que constituimos tanto como nos constituye”, se puede leer en su portfolio. “En mis proyectos, las dinámicas creativas giran en torno a la exploración y la mezcla de variopintas técnicas artísticas. Este enfoque experimental me permite integrar distintos elementos, medios y lenguajes poéticos para así ampliar las posibilidades de interpretación. Considero la combinación de las artes la forma más divertida de expresión creativa”.

La joven de 25 años se dedica a la fotografía y tiene su propia editorial independiente (Foto: Instagram @ilkakrupkin)

Por otro lado, desde 2024 está al frente de Ilka Krupkin, un diario literario impreso, junto a Clara, su socia. Son una editorial independiente que busca publicar escritos, ficciones, crónicas, ensayos y poesías. “Nuestra idea es publicar a nuevas voces. Abrimos convocatorias con temáticas y llamamos a escritores sensibles a que compartan la voz. Porque en el mundo de la literatura hay mucha timidez, porque al escribir te exponés un montón. Por eso la premisa de Ilka es esto: brindar el espacio para que nos expongamos todos juntos y ver qué sale de eso”, explicó en una entrevista con Para Ti en 2025. Incluso contó que con su padre suelen mantener debates sobre temas vinculados con su arte. Con 25 años, dio cuenta de que tiene la sensibilidad en los ojos, en la escritura y la lectura, y que aún queda mucho de su arte por descubrir.