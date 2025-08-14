El crudo relato de Guillermo Andino sobre lo que padeció junto a Carolina Prat al buscar formar una familia

En una entrevista cargada de emoción y sinceridad en el programa La pasión, que se emite por la TV Pública, Guillermo Andino decidió hablar de aspectos de su vida personal que hasta ahora se habían mantenido en la intimidad. El reconocido conductor compartió con el público los desafíos y aprendizajes que atravesó junto a su esposa, Carolina Prat, en su búsqueda por formar una familia, al ofrecer un relato profundo y cercano sobre su historia personal.

El periodista, de 57 años, habló con sinceridad sobre los momentos más difíciles que vivió junto a Carolina Prat, su esposa desde hace 25 años. Entre ellos, contó que atravesaron dos pérdidas de embarazo: “Tuvimos pérdida de dos embarazos. Entre Sofi y Vicky fue el primero y entre Vicky y Ramón otro”, reveló Andino, para dejar entrever el impacto que estos episodios tuvieron en su historia familiar. Aunque hoy es padre de tres hijos, aclaró que llegar a ese momento no fue sencillo: “Nosotros buscamos y la primera vino en seguida, pero entendimos que no siempre es así”.

El conductor reveló que atravesaron dos pérdidas de embarazo Instagram

Después de la llegada de Sofía, su primogénita, que actualmente tiene 24 años, Guillermo Andino y Carolina Prat atravesaron uno de los momentos más difíciles de su vida familiar. “Tres años después de Sofía, Caro quedó embarazada, pero lamentablemente tuvo una hemorragia muy grande… perdió el embarazo”, contó con una pausa que evidenciaba que, a pesar del paso del tiempo, el recuerdo de ese dolor sigue vivo.

Con el tiempo, la llegada de Victoria, su segunda hija, de 17 años, les trajo un alivio y alegría renovada. Sin embargo, el deseo de ampliar la familia los volvió a enfrentar a otra pérdida. “Fue durísimo. Realmente sentimos mucho dolor”, reconoció el periodista, visiblemente emocionado al recordar esos difíciles episodios que marcaron su historia personal. Tras eso, Guillermo Andino y Carolina Prat decidieron volver a intentarlo y así llegó Ramón, su hijo más pequeño, quien actualmente tiene 10 años de edad.

Guillermo Andino y Carolina Prat tienen tres hijos: Sofía, Victoria y Ramón

Sin lugar a dudas, más allá de las tragedias que atravesaron, la historia de Guillermo Andino y Carolina Prat demuestra que, con amor y acompañamiento mutuo, es posible superar la adversidad. Hoy, tras los difíciles momentos vividos, la pareja logró salir adelante y formar una familia consolidada, dejando en evidencia la fuerza de su vínculo y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los episodios más dolorosos.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el testimonio de Guillermo Andino conmovió a los televidentes por su sinceridad y por expresar en palabras una realidad que muchas familias viven en silencio. Alejado de su día a día como conductor de noticieros, se mostró humano, vulnerable y cercano a quienes atraviesan experiencias similares.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @mecomprendezmendez)

“¡Excelente entrevista, un genio Andino, como lo fue también su papá!”, “Tuve la suerte de conocer a Guillermo y a su esposa hace muchos años en un evento, ambos personas muy cálidas y dadas con la gente, y se los veía muy unidos. Muy triste que hayan pasado por esas pérdidas, pero sin duda los hicieron a ellos y a su familia más fuertes”, y “Como lo entiendo a Guillermo, pasar eso es de los dolores más tristes que nunca se van, uno a veces puede hablarlo de corrido, y otras entrecortado, pero siempre se cuenta triste”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.