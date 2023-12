escuchar

El martes 12 de diciembre, Guillermo Andino y Carolina Prat vivieron un momento extremadamente especial, de esos que se guardan por siempre en la memoria y se rememoran todos los años. Su hija mayor, Sofía, de 23 años, finalizó su carrera universitaria y se recibió de Licenciada en Humanidades. En familia y con amigos, celebraron a la egresada. Con profunda emoción, la conductora publicó en su cuenta de Instagram un video con postales del festejo y le dedicó unas emotivas palabras a su primogénita.

Después de años de mucho esfuerzo, de largas noches sin dormir y miles de páginas leídas, la hija mayor de Andino y Prat se recibió de Licenciada en Humanidades. Terminar la carrera universitaria es un logro enorme para los estudiantes, pero también un gran orgullo para los padres que acompañaron en el largo y difícil proceso. Ver a los hijos cumplir sueños es, sin dudas, una de las mayores satisfacciones y poder compartirlo con ellos, aún más.

En su cuenta de Instagram, Prat compartió un video musicalizado con una versión instrumental de “We Are the Champions” de Queen, donde recopiló clips y fotos de la recibida de su hija. La egresada posó con un marco donde se pudo leer: “Licenciada en Humanidades. Sofía Andino”, junto con algunos dibujos que representaban a su carrera. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, le arrojaron nieve, serpentinas y pinturas de colores y la cara de felicidad lo dijo todo.

“Sin más palabras. Solo guardar en el alma tanta emoción de felicidad… En cada momento vivido venían a mí verla todas esas largas noches estudiando”, escribió la exmodelo en la publicación que hizo en las redes, donde evidenció, no solo su alegría, sino también la de toda la familia. “Delineando con todo esfuerzo este logro. Escribiendo con toda responsabilidad su presente”, continuó.

“Admiración, felicidad y tremendo orgullo siento por mi primer pollito recibido. No fue huevada (no le tiramos nada que fuera alimento) y así creamos en ella un hermoso cuadro abstracto. Mi bebita, compañera total de mamá, hoy recibida ¡Felicitaciones Sofita!”, finalizó. Sus palabras estuvieron acompañadas por el video en cuestión, que tuvo además postales de la joven de 23 años con sus padres, quienes no ocultaron su orgullo.

Rápidamente, el posteo recibió varios mensajes de felicitaciones para la Licenciada. Asimismo, Carolina también compartió algunos recuerdos en sus stories de Instagram, donde se destacó una tierna postal de la egresada y su hermanito menor, Ramón. “‘Monchi podés ensuciarte y ensuciar a tu hermana’. Uno, dos y no llegué al tres que ya estaba haciéndolo y desde cualquier ángulo”, comentó la madre entre risas al ver el divertido momento que vivieron sus hijos.

La historia de amor entre Guillermo Andino y Carolina Prat tiene larga data. Se conocieron hace 28 años, y desde hace 23 son marido y mujer. Su primera hija, Sofía, llegó tiempo después de su casamiento. En 2007 le dieron la bienvenida a su segunda hija, Victoria.

En 2014 y con la presencia de sus dos hijas, el matrimonio renovó sus votos en una ceremonia que realizaron en su casa.

Al año siguiente, agrandaron la familia y recibieron a su primer hijo varón, Ramón, nombre elegido en honor al padre del exconductor de América, que falleció en 1987.

