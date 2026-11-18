Un cronista de Desayuno Americano (América TV) fue agredido en la vía pública durante una nota. Todo ocurrió cuando Bruno Incicco se encontraba realizándole una entrevista a su colega, Karina Iavícoli, que saldría al aire en la mañana del miércoles. La agresora fue una mujer trans, conocida como Cristina Espíndola, quien en 2019 también había sido noticia al irrumpir en un desfile de Micaela Tinelli. Sin previo aviso, le pegó una cachetada de espaldas al notero que quedó captada, por la cual se le inició una causa judicial.

Según relató Iavícoli horas más tarde en LAM (América TV), antes de darse inicio a la entrevista, Cristina se presentó con ella y Pilar Smith. “Hola, ¿te acordás de mí? Yo soy la que irrumpí en el desfile de Mica Tinelli”, habrían sido las palabras que pronunció. Debido a que no recordaba aquel episodio, la periodista le respondió gentilmente y siguió de largo. Fue entonces que al iniciar la nota le pegó a su colega inesperadamente, momento en que ambos quedaron horrorizados y comenzaron a gritar. “Apareció y le propinó ese cachetazo que le dejó todo marcado en la cara todo rojo. En persona se puede ver mucho más de lo que se aprecia en fotos. Entonces le dije que cortemos la nota”, explicó muy angustiada por lo vivido.

Luego de haber golpeado al cronista, la mujer habría comenzado a gritar en la calle. “No era nada en contra de nosotros. Creo que ella quiere hacer algún tipo de reclamo, pero no es la manera. Podría haber sido Bruno, como podría haber sido Pía, como podría haber sido yo. Fue una situación espantosa”, aseguró Iavícoli.

A esta información, Bruno sumó que el reclamo que la mujer intentaba realizar estaba relacionado con las mujeres trans golpeadas días atrás en los Bosques de Palermo por una horda de hombres. “De la nada, inesperadamente, me pegó una trompada en la cabeza. Todavía me duele. Fue un momento muy feo porque así como fue esto, podría haber sido un cuchillazo o cualquier cosa”, aclaró el notero, quien explicó que, pese a haberse abierto una investigación, la mujer quedó libre y merodeaba por los estudios de América.

¿Qué dijo Cristina Espíndola tras golpear al cronista de Desayuno Americano?

Luego del susto vivido por los empleados del canal, Pepe Ochoa salió a la calle para buscar la palabra de Cristina Espíndola y conocer por qué había reaccionado de tal manera. “Ángel me conoce, yo fui invitada a LAM cuando vos todavía no estabas. Tengo muy buena onda con Yanina. Hoy fue un día complicado, la verdad. Yo estoy en situación de calle, entonces a veces salgo y me quedo a dormir en la plaza que está enfrente de Canal 9. Y bueno, hace tres meses que me quedé sin casa. Me quedé con este vestido y salgo de joda, y me quedo ahí. Yo soy de Escobar”, reveló la mujer sobre el estado de vulnerabilidad que atraviesa.

“Por ahí me quedo dormida y con este vestido se me puede ver un poco la gamba o la cola. Entonces me despiertan tres policías diciendo que los vecinos llamaron porque yo hago exhibicionismo erótico para los niños en la plaza y que me retirara. Y yo digo: ‘No, esto es muy fuerte’. Porque si fuese Pampita o Wanda Nara la que está, te juro que no llaman. Pero como es una chica trans la que está ahí, llaman”, reflexionó angustiada.

Cristina Espíndola habló de su situación y por qué le pegó al cronista de LAM

“Me acerqué para que alguien me escuche. Yo me di cuenta al toque de que era marica y entonces no puedo creer que no se acerque. Porque después van todos a la marcha a hacerse los que todos somos compañeros y me parece una hipocresía. Es toda una mentira”, concluyó sobre los motivos que la llevaron a reacción de esa manera.