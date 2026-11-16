La pregunta brotó en el tiempo que duran los aplausos en la platea, como una idea que cae, de pronto, y queda ahí picando. Carla Rímola y Julia Gómez, sístole y diástole de un mismo corazón que late en la obra, Lub Dub, todavía saludaban en el escenario del Portón de Sánchez después de hacer su trabajo forzoso, forzado, esforzado. Acababan de ejecutar, sobre zapatillas de punta y encorsetadas, una coreografía que sigue la mecánica de quien aprende las tablas de multiplicar. Con agobio, por repetición, con rigor. Y mientras se alargaba el saludo, como un reguero que corre veloz asociando una cosa con la otra, la obra de Roxana Grinstein se conectaba en el imaginario con títulos como Acto blanco o Bailarinas incendiadas (en registros muy distintos, también con Aftermath o la más reciente El grito danzado). Es a partir de esa baraja de títulos repartidos en el último tiempo en la escena que surgió la pregunta a la que aludía el comienzo de este párrafo: ¿qué tiene la danza contemporánea para decir sobre el ballet hoy?

Julia Gómez, en "Lub Dub", de Roxana Grinstein Gentileza Juanscoo

De maneras diferentes, ya sea apelando al repertorio, a los hechos históricos, al lenguaje o a su instrumento (las zapatillas de punta), en este rincón del siglo XXI varias creaciones toman el cánon clásico para hacer una reflexión o una crítica, para revisitarlo u homenajearlo. Así, una tradición artística y sus formas pueden quedar en el banquillo o en el altar, según cómo se lo mire.

"Bailarinas incendiadas" recupera la historia de Emma Livry, que murió tras prender fuego su tutú romántico por la iluminación de las salas del mil ochocientos Gentileza

Rímola, extraordinaria intérprete y creadora que participa en dos de estas piezas, observa con curiosidad esta coincidencia y se entusiasma en responder. “Cuando estrenamos Acto blanco no era igual la cartelera respecto de la danza académica tematizando sobre su propia historia”. Sobre ese título que ella misma creó con Laura Figueiras hace trece años, y que sigue en cartel, ahora en Timbre 4, compara: “Acto blanco tiene un juego con lo histórico mientras que en Lub Dub es más con la técnica”. Y mira un poco el resto del panorama; por ejemplo, el tema de las Bailarinas incendiadas, una obra que rockeó durante tres temporadas en Arthaus el team encabezado por Luciana Acuña (Krapp), la convoca. Trata el caso de la legendaria Emma Livry, una joven de la Ópera de París que murió en 1863 porque la luz de gas prendió fuego su traje de tul. “Es increíble; cuando ella dice que si pudiera volver a elegir, se quedaría otra vez con el tutú vaporoso y no con el ignífugo, porque no tiene buena caída, es como ver esa locura u obsesión que despierta la danza, una fiebre por bailar que estás completamente cegada. Si tenés que morir no importa, primero la danza”, dice Rímola, que con Figueiras había investigado antes sobre fanatismos balletómanos, como “personas que se comían las zapatillas de punta o que robaban los pétalos de rosa de El espectro de la rosa del traje de Nijinsky”, comenta.

Las cuatro intérpretes de "Acto blanco", que el domingo 22 vuelve a la sala de Timbre 4

Si lo que hay en Acto blanco es una atmósfera, una revisión de la figura de la mujer en el repertorio romántico, una relectura del paradigma decimonónico, en la obra de Roxana Grinstein se habla sobre lo que Rímola llama “los casos de aprendizaje y esas maneras de meternos en molde”.

Originalmente estrenada en 2013, Lub Dub parte de un hallazgo de Grinstein: unas tablas de multiplicar en casete para que los chicos pequeños aprendan matemáticas. “Quería referirme a la enseñanza de manera mecánica, sin el razonamiento; sin entender al otro como un ser humano, como un corazón que palpita, y de ahí viene Lub Dub, como el sonido de nuestro corazón. Las zapatillas de punta son un vehículo para hablar de ese tipo de enseñanza, de sistema. Por eso en la obra deambula una frase: ‘No te muevas, no respires’, como cuando vas a hacerte estudios médicos y no te explican, solo te dan la orden. Y ese ser humano se ve como perdiendo ciertos momentos dignos por un mandato”.

Entre las líneas que no debe sobrepasar la bailarina que recita las tablas sobre las puntas y ese banquito en escena, a mitad de camino entre un taburete de piano y un viejo sillón de dentista, los sometimientos también quedan a la vista en el vestuario: unos corsets antiguos comprados en la ortopedia. “Como las válvulas del corazón, ellas son dos, la obra tiene dos partes, las dualidades van y vienen. De pronto una tiene el poder y la otra se somete, luego eso se invierte”, observa Grinstein y aporta un dato clave para entender la trama sonora de Lub Dub, onomatopeya del latido: si en el primer acto lo que se oye son las tablas de multiplicar, con esos cantitos machacones de dos por dos, cuatro por cinco y siete por ocho, en la segunda parte están usados los sonidos de las puntas sobre el tapete, que hacen como un chirrido que ellas llaman ‘mosquitas’. “No hay nada extra, nada que no salga de esos ensayos o la cinta sonora de las tablas”.

En "Aftermath", de Demis Volpi, el sonido de las zapatillas no se acalla Gentileza Carlos Villamayor

Esta última develación recuerda a Aftermath, de Demis Volpi, que este año se vio en el programa contemporáneo del Ballet del Teatro Colón. El coreógrafo siempre estuvo interesado en explorar el empleo de estas zapatillas de ballet de manera inusual (en el uso del peso y la fuerza, en el fuera de eje y los equilibrios) y, fascinado con el trabajo de las puntas como “instrumento”, descubrió un componente que en general se intenta esconder: el ruido que hacen sobre el piso, que en lugar de “callarlo”, decidió mostrarlo, en un gesto de belleza y poesía.

Queda de manifiesto que la cita clásica más inequívoca, el significante más claro de ese mundo que se pretende evocar, es la zapatilla de punta. En El grito danzado, nueva obra de Eugenia Roces para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), que se dio en una única función el primer miércoles de este mes en el Palacio Libertad, una bailarina las usa como si fueran un par de boleadoras, otra las lleva puesta cuando baila en un caño de pole dance y una tercera se las calza no solo en los pies sino en las dos manos, haciendo su aparición como una rara avis.

"El grito danzado", por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Gentileza Santiago García

El bagaje que cada integrante de la compañía trae de otras danzas fue uno de los ejes que se abordó en esta experiencia, que en el caso de Bettina Quintá la remonta al ballet. “Si me preguntás ¿qué tiene la danza contemporánea para decir del ballet hoy?, yo respondería que ‘muchas gracias’, porque para mí gracias al ballet, que es una técnica que se ordenó, que tiene un lenguaje propio, una nomenclatura, que es compleja y al mismo tiempo posee una línea y un estilo muy bello, gracias a todo ese estudio, es que después se pudo romper hacia otras danzas, y se nota mucho el bailarín que pasó por el ballet y después rompió y no es lo mismo al revés”, dice enfática Quintá, alumna de Olga Ferri y originalmente bailarina clásica, que luego de siete años en el Colón cambió de rumbo y siguió el resto de su carrera en el Teatro San Martín y en la CNDC.

Lo que hace ella ahora, a los 51 años y después de 28 sin subirse a las puntas, es “un experimento”, algo exótico, que viene del respeto, y que -cree- no hubiera podido abordar sin su experiencia anterior. Con las puntas, multiplica las patas de su cuerpo (que es un “archivo vivo” en el que bucea). Para volver a verla, a ella y a los demás bailarines esta obra desenfrenada, habrá que esperar a la reprogramación de este título, en 2027.

Próximas funciones

Lub Dub. Domingos 22 y 29 de noviembre, a las 18, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1038.

Acto blanco.Domingo 22, a las 21, en Timbre 4, México 3554.