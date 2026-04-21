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Así fue el momento en el que Luis Puenzo recibió el Oscar por La historia oficial
21 de abril de 2026
11:58
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Norma Aleandro y Luis Puenzo posan con Jack Valenti y el Oscar que convirtió a La historia oficial en la primera película argentina en ganar la estatuilla
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