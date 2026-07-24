Quién es Carla Roccuzzo, la médica que eligió el bajo perfil a pesar de la fama de su hermana Antonela

Tras el subcampeonato en el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México, Lionel Messi hizo una breve parada en su casa de Fort Lauderdale y luego se subió a un avión privado junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro y durante la madrugada del martes 21 de julio aterrizó en Rosario para descansar en su casa de la localidad de Funes, Gran Rosario. El objetivo para su estadía es relajarse, recargar energías y pasar tiempo con su numerosa familia extendida. Cabe mencionar que, además de sus abuelos, Jorge Messi y Celia Cuccittini y José Roccuzzo y Patricia Blanco, los niños tienen cinco tíos, tres de parte de su padre y dos de su madre.

Lionel Messi tiene tres hermanos, dos mayores, Rodrigo y Matías, y una menor, María Sol. Por su parte, Antonela Roccuzzo tiene una hermana mayor, Paula, con quien tiene su marca de ropa para niños Enfans, y una menor, Carla. Si bien ambas tienen un perfil bajo, esta última fue noticia durante los últimos tres años por varios motivos: desde su profesión hasta su casamiento y su maternidad.

Las hermanas Roccuzzo: Carla es la menor, Antonela es la del medio y Paula la mayor (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Carla Roccuzzo estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en 2019, su madre, que la calificó como la más “práctica y racional” de sus hijas, reveló que de chica se fue de casa, primero a Bariloche y después a Buenos Aires, donde desde hace años ejerce como médica cirujana. Además, vivió un tiempo en los Estados Unidos, donde complementó su formación profesional.

Carla (izquierda) estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

A pesar de la popularidad de su cuñado y de su hermana, la menor de las Roccuzzo siempre optó por mantener un perfil bajo. Su cuenta de Instagram es privada y, por respeto a su intimidad, desde hace varios años Antonela dejó de subir fotos con ella. Pero, más allá de esta decisión, Carla siempre apoyó tanto a su hermana como a su cuñado. De hecho, fue una de las madrinas del casamiento de Leo y Anto, que se celebró el 30 de junio de 2017 en Rosario.

La foto familiar del casamiento de Antonela Roccuzzo y leo Messi Andrés Preumayr

El 23 de diciembre de 2023, ella misma pasó por el altar y dio el sí junto a su novio y colega Damián Vanzini. La ceremonia se realizó en la parroquia de Fisherton en Rosario y la fiesta tuvo lugar en Funes, Santa Fe. Si bien fue una boda muy íntima, se viralizaron algunas imágenes que dieron cuenta de que Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dijeron presente, al igual que su cuñado, Lionel Messi, quien terminó abrazado a Los Totora. Previamente, la joven mantuvo una relación con un médico de Los Ángeles, California, llamado Derek Pipolo.

Carla se casó el 23 de diciembre de 2023 en Rosario; Antonela, Lionel Messi y sus hijos dijeron presente (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Dos meses después, Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que la joven estaba en la dulce espera de su primer hijo. Si bien no trascendieron detalles del embarazo, por la fecha, el parto debió haber sido a mediados de 2024.

José Roccuzzo y Patricia Blanco con sus tres hijas: Antonela, Paula y Carla

Es de público conocimiento que el trío Roccuzzo tiene un vínculo muy fuerte. “Con mis hermanas somos bastante diferentes las tres, pero nos complementamos y tenemos una relación hermosa. Nuestras diferencias no generan problemas, sino que nos hacen reírnos de nosotras mismas. Cuando nos juntamos las tres en Rosario, a mis amigas no las veo por un mes”, comentó Paula hace un par de años. El reencuentro fijo suele darse a fin de año, cuando Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se instalan en su ciudad natal para pasar las fiestas.