Así reaccionó Mauro Icardi tras escuchar que Nora Colosimo dijo que él lloraba porque la China Suárez tenía mal olor

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, salió en defensa de su hija después de escuchar las acusaciones de Mauro Icardi, en las que aseguraba que el robo que había sufrido en su casa en Italia era toda una mentira. La mujer se comunicó con El ejército de la mañana (Bondi) y, además de desmentir la situación, reveló una frase terrible que el exjugador del Galatasaray habría dicho respecto a la China Suárez, cuando aún convivía con su exmujer.

“Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa, ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que él pensaba y piensa de ella“, remarcó la madre de la empresaria de cosméticos.

Como es costumbre, Icardi decidió responder a las críticas con sus redes sociales. En sus historias de Instagram, el deportista dejó una foto muy acaramelado con su enamorada en un vuelo rumbo a Europa, donde se reencontraría con sus hijas. “El amor de mi vida”, escribió en la imagen que a los pocos segundos fue republicada por la actriz.

Mauro compartió una foto romántica con la China (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero lo curioso es que, a pesar de que Nora Colosimo defenestró con su frase al futbolista, lo defendió al decir que no era su culpa haber sido infiel. Todo ocurrió cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó: “Qué lindo sería verlos un día a todos en dulce montón, ¿crees que eso va a ser posible? Que un día vamos a cubrir una merienda de Mauro, la China, Wanda, Maxi, Migueles“.

“A esa mujer a mí no me la nombres ni hoy ni mañana ni nunca. Porque esa mujer es la que detonó a esta familia. Para mí es mala palabra”, lanzó indignada. Fue entonces que el conductor y sus compañeros le recordaron que la infidelidad fue cometida por Mauro, quien en aquel entonces todavía seguía casado con Wanda. “No, él no tiene nada que ver para mí. Ella es mala palabra y no voy a perder tiempo en ella”, sentenció.

Nora Colosimo junto a sus nietas en París (Foto: Instagram @nora_colosimo)

Ante la insistencia de los comunicadores con el tema de la infidelidad, agregó: “De 100 hombres, 99 son infieles. Una cosa es una cosa chiquita y otra cosa es esto... Todos saben los antecedentes de ella”.