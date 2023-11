escuchar

La visita de Taylor Swift a la Argentina causó furor entre sus fans, más conocidas como “swifties”, quienes esperan ansiosas poder ver a la artista sobre el escenario. Incluso, muchas de ellos se encuentran desde hace algunos meses acampando afuera del estadio Monumental, donde se llevarán a cabo las tres presentaciones previstas. En las últimas horas, se conoció la imagen del momento en el que la cantante sale de su vuelo privado tras haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En el marco de su gira internacional “The Eras Tour”, la cantautora estadounidense pisó nuestro país alrededor de las 13 horas, con un fuerte operativo de seguridad para que nadie pudiera verla. Sin embargo, los focos de las cámaras de distintos medios pudieron capturar el instante en el que bajaba del avión con un paraguas negro que le sirvió como “carpa” para evitar cualquier imagen. A su alrededor habían montado un estricto operativo de seguridad.

La imagen de Taylor Swift en Argentina (captura)

Pese a que su rostro no se pudo ver, sí algunos detalles de su outfit: buzo oversize con letras blancas, jogging y zapatillas deportivas. La euforia por la ídola pop es total ya que es la primera vez que brindará shows en nuestro país, los cuales serán el 9, 10 y 11 de noviembre.

“Bienvenida a la Argentina, Taylor Swift”, fue la frase que se viralizó en las últimas horas en la red social X y en el que sus admiradores no tardaron en expresar su felicidad por este suceso. “12 años esperando el momento de decir ‘Taylor Swift está en la Argentina’”, comentó una usuaria y otra agregó: “Taylor Swift llegó al país campeón del mundo”.

Pese a que al principio hubo hermetismo sobre dónde se hospedaría la intérprete de “Now That We Don’t Talk”, se pudo saber que finalmente pasará sus días en el hotel Four Seasons. Además, trascendieron parte de las exigencias para los camarines donde se presenta, entre las que se encuentran cien botellas de lujosas marcas de vinos, cien botellas de champagne y decenas de helados de su marca favorita, Ben & Jerry’s, para ella y su equipo.