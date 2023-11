escuchar

“You Belong With Me”, “I Knew You Were Trouble” y “Enchanted”, son algunas de las canciones que sonarán a partir del jueves en el Monumental. En poco más de 24 horas, Taylor Swift concretará la primera de las tres fechas que tiene en la Argentina. La cantante aterrizó en el país este miércoles y causó una verdadera revolución. Quienes también llegaron fueron sus bailarines y rápidamente dejaron en claro que están muy entusiasmados, no solo por los shows, sino también por pasar tiempo en Buenos Aires: compartieron un video en las redes y los fans les dieron una cálida bienvenida.

Sin duda alguna, el show de Taylor Swift es uno de los más esperados del año. Desde hace meses las fans acampan afuera del Estadio Monumental para tener la mejor ubicación, eligen que Era quieren representar con sus outfits y arman friendship bracelets (pulseras de la amistad) para intercambiar con otras swifties. La artista de 33 años se presentará el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 y las localidades están agotadas. Se espera que sea una verdadera fiesta.

Taylor Swift se presentará el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Monumental Instagram @taylorswift

Pero, junto a la cantante, trabaja un importante equipo que hace posible que todo funcione sobre ruedas. Un pilar fundamental en The Eras Tour, es su staff de bailarines que, justamente, ya pisó suelo argentino y demostró que está encantado con la oportunidad de conocer el país. El bailarín Kameron N. Saunders compartió en Instagram un video donde él y sus compañeras bailaron uno de los hits de Taylor Swift en la entrada de un edificio de Buenos Aires.

Saunders interpretó, junto a las bailarinas Natalie Peterson, Tamiya Lewis, Sydney Moss y Taylor Banks, el hit “Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)” del disco 1989.

“Qué mejor manera de llegar a Buenos Aires que recreando este TikTok con algunas de mis chicas favoritas de The Eras Tour”, escribió Saunders y comentó que la coreografía era una creación de la cuenta de TikTok @tswizzlers4everr.

La publicación causó furor entre el público swiftie, que no dudó en darle la bienvenida “virtual” a los artistas. “Me hiperventilo, ¡Ya están acá!”; “Bienvenidos al mejor país del mundo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en el posteo. Incluso, un usuario de Instagram les dio sugerencias sobre qué hacer durante su estadía: “Bienvenidos a nuestro hermoso país, tienen que probar el vino, la carne, las empanadas y por favor, prueben un mate. ¡Estamos muy felices de que estén aquí!”.

Taylor Swift llegó a la Argentina y las redes estallaron con los mejores memes

El itinerario de viaje de la intérprete de “All Too Well” era toda una incógnita, no obstante, parte del misterio se develó este miércoles. La cantante aterrizó en Ezeiza esta mañana y causó una verdadera revolución en las redes sociales. Los fanáticos, que venían siguiendo el minuto a minuto de su llegada, corrieron a X (antes Twitter) para expresar sus emociones y como es común en estos casos, los memes no se hicieron esperar.

Los memes de la llegada de Taylor Swift a la Argentina (Foto: X)

“Bienvenida a la Argentina, Taylor Swift”, fue la frase que se viralizó a lo largo del día. Las cuentas de fans enloquecieron al enterarse de que la cantante llegó al país y escribieron: “12 años esperando el momento de decir ‘Taylor Swift está en la Argentina’”. Asimismo, otra fan indicó: “Taylor Swift llegó al país campeón del mundo”. Así como aparecieron memes de la selección argentina, otros usuarios recrearon imágenes de cómo se vería la cantante en distintas locaciones del país.