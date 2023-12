escuchar

Hay películas que dejan una marca imborrable en gran parte de los cinéfilos, tan así que traspasan generaciones. La saga de Volver al futuro es un claro ejemplo de esto, ya que la producción estadounidense de ciencia ficción fue furor en la década de los años 80 y se convirtió en un fenómeno mundial. Muchos de sus fanáticos se preguntan cómo lucen algunos de sus actores y hoy es el turno de uno de ellos.

Crispin Glover se puso en la piel de George Douglas McFly, padre de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. Glover fue uno de los personajes protagonistas de la primera película, pero secundario en las dos secuelas.

Así luce hoy Crispin Glover de la película Volver al Futuro (Foto: Instagram/@Crispin HellionGlover)

Actualmente, tiene 59 años e interpretó a reconocidos personajes como a Creepy Thin Man en la adaptación de Los ángeles de Charlie (2000), Willard Stiles en Willard (2003) y a Ilosovic Stayne, la Sota de Corazones, en la película de 2010 Alicia en el país de las maravillas. A finales de 1980, creó su propia empresa editorial, convertida también en la productora cinematográfica, Volcanic Eruptions.

Volver al futuro (Foto: Captura de video)

Pese a que participó de importantes producciones cinematográficas, Volver al futuro fue el gran motivo de su éxito profesional.

Crispin Glover en su papel en Volver al futuro

“El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico que ha construido una máquina del tiempo. Cuando los dos prueban el artefacto, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus padres iban al instituto y todavía no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, Marty deberá conseguir que se conozcan y se enamoren, de lo contrario su existencia no sería posible”, indica la sinopsis del filme que marcó un antes y un después en la pantalla grande.

Ante el furor de Volver al futuro tanto en la taquilla como en lacrítica, los productores se dedicaron a la creación de dos secuelas, Volver al futuro II en 1989 y Volver al futuro III en 1990, que continuaron la historia de viajes en el tiempo de Marty y el Doc.

El tráiler de las aventuras de Marty McFly y el Doc que causó furor entre los fans de la saga

En julio de 2023, se difundió un tráiler de la cuarta entrega y los espectadores se entusiasmaron por un posible regreso de sus personajes favoritos. Sin embargo, la ilusión duró poco cuando trascendió que aquel clip que circuló en las redes sociales se trató de un tráiler diseñado por el escocés Rob Long, quien lo publicó a través de la cuenta de YouTube de Smasher.

La publicación alcanzó casi tres millones de visitas, recibió más de 28 mil likes y obtuvo infinidades de comentarios de los fanáticos del film dirigido por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg.

“No me importa si esta película es buena, mala o indiferente. Solo quiero volver a ver a Michael J. Fox en la pantalla grande. Ha pasado demasiado tiempo”; “Me estoy emocionando porque esta es mi película favorita de todos los tiempos, espero que hagan un Volver al futuro 4″ y “No me hagan sentir ilusiones y mi corazón se parte en dos. Estaría perfecto verlos de nuevo con otra película. Soy fan de esa trilogía”, fueron solo algunos de los mensajes.

